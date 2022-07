F1 Gp di Gran Bretagna 2022, buone sensazioni per i tifosi del cavallino, con un primo posto di Sainz dopo le prove libere che promette bene. Leclerc, pur giunto in quinta posizione, non appare eccessivamente preoccupato. La pista è veloce al punto giusto, con diversi curvoni e spazi per decelerare. Insomma c’è la possibilità di esprimere tutto il potenziale tecnico di un pilota. Sorprendente secondo Hamilton e dietro di lui Norris. Ora questi valori devono essere replicati nella giornata di domani, con le qualifiche.

Il pilota iberico della Ferrari Sainz, dopo l’ottima prova offerta in Canada, è alla caccia di conferme. Il suo inizio di weekend, però, dimostra il suo ottimo periodo.

Non vuole fermarsi, è galvanizzato. Comunque nei prossimi giorni bisognerà fare attenzione al meteo, il quale condizionerà la gara in modo preponderante. Vediamo le sue parole in merito:

“La seconda sessione è stata particolarmente impegnativa visto che non avevamo quasi girato nella prima. infatti abbiamo dovuto concentrare tutto il lavoro in FP2 per poter verificare il nostro livello di competitività sia nei long run che in configurazione da qualifica. È stato un pomeriggio intenso: c’era vento, quindi non è stato semplice trovare il giusto bilanciamento nelle curve veloci e un buon compromesso per le gomme nelle parti più lente.

Si annunciano interessanti per via del rischio pioggia, e in questo caso i pochi giri sul bagnato della prima sessione torneranno utili. Vediamo cosa ci riserva la giornata di domani”.