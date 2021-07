F1 GP Gran Bretagna 2021 Griglia di Partenza: Verstappen in Pole Position

Verstappen si aggiudica la prima Sprint Qualifying della storia e domani partirà davanti a tutti nel GP di Gran Bretagna, in prima fila con lui ci sarà Lewis Hamilton ed in seconda Bottas e Lecrlec che ha chiuso al 4° posto con la sua Ferrari.

Max Verstappen vince la prima Sprint Qualifyng Race (nuova formula di Qualifiche di Formula 1) sul circuio di Silverstone e partirà davanti a tutti con la sua Red Bull domani nel Gran Premio di Inghilterra.

Fonte: twitter.com/Max33Verstappen

Max Verstappen conquista la quarta pole position di fila in questo mondiale di Formula 1 2021 che gli permetterà di partire davanti al rivale Lewis Hamilton nella gara di domani.

La nuova Sprint Qualifying Race è stata una gara di 17 giri nella quale Verstappen è riuscito dopo un ottima partenza ad amministrare il vantaggio dopo aver infilato Hamilton alla prima curva.

Lewis Hamilton chiude al 2° posto la mini gara staccato di 1 secondo e mezzo e domani partirà in prima fila accanto a Verstappen in una gara che si preannuncia combattuta e scintillante.

In seconda fila ci saranno Valtteri Bottas 3° con l’altra Mercedes e Charles Leclerc che con la sua Ferrari ha chiuso al 4° posto la mini gara a 11” da Verstappen.

In terza fila le McLaren di Norris e Ricciardo, in quarta Alonso e Vettel, poi a seguire Russell ed Ocon a completare la top10 in quinta fila.

Solo sesta fila per Carlos Sainz 11° con l’altra Ferrari toccato nel primo giro da Russell. Accanto a lui ci sarà Pierre Gasly.

In settima Raikkonen e Stroll, in ottava Giovinazzi e Tsunoda.

Nona fila per Latifi e Schumacher, in decima Mazepin e Perez, autore di un brutto errore alla Becketts.

In classifica piloti grazie alla vittoria nella mini gara Max Verstappen guadagna 3 punti e sale a 185, +33 su Hamilton che è a quota 132. Bottas resta 5° a 93 punti.

Griglia di Partenza Gran Premio di Formula 1 d’Inghilterra:

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 17 25:38.426 3

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 17 +1.430s 2

3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 17 +7.502s 1

4 16 Charles Leclerc FERRARI 17 +11.278s 0

5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 17 +24.111s 0

6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 17 +30.959s 0

7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 17 +43.527s 0

8 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 17 +44.439s 0

9 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 17 +46.652s 0

10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 17 +47.395s 0

11 55 Carlos Sainz FERRARI 17 +47.798s 0

12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 17 +48.763s 0

13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 17 +50.677s 0

14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 17 +52.179s 0

15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 17 +53.225s 0

16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 17 +53.567s 0

17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 17 +55.162s 0

18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 17 +68.213s 0

19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 17 +77.648s 0

20 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 16 DNF 0

Migliori Bookmakers AAMS