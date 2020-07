F1 GP Gran Bretagna 2020, FP1: Verstappen leader davanti a Hamilton e Stroll

Si conclude la prima sessione di Prove Libere del GP di Gran Bretagna 2020, con le FP1 dominate dalla Red Bull di Max Verstappen, il quale riesce a soffiare la prima posizione ad Hamilton. L’inglese, comunque, termina in un’ottima seconda piazza, seguito da una ormai costante Racing Point, guidata da Stroll.

Verstappen chiude in testa nelle FP1. Fonte: f1.com

Risultati delle FP1 del GP di Gran Bretagna 2020

Il Gran Premio di Gran Bretagna è iniziato col botto già ieri, con il ritiro di Sergio Perez, a causa del contagio da Covid-19. Il posto del messicano è stato assicurato da Nico Hulkenberg, pronto a tornare in Formula 1. I sostituti più probabili erano Esteban Gutierrez e Stoffel Vandoorne ma alla fine l’ha spuntata il tedesco.

Un’altra sorpresa ha segnato le prove libere, con una bandiera rossa che interrompe la sessione a metà, a causa dei detriti dell’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi in pista.

Nel frattempo, la Ferrari non si smentisce e un guasto all’intercooler non permette a Sebastian Vettel di rientrare in pista. Alla fine,l’altro ferrarista Charles Leclerc termina con un crono che lo cataloga in quinta posizione davanti a Valtteri Bottas.

Max Verstappen, invece, è perfettamente in controllo della sua Red Bull e termina vincendo il temporaneo primo posto, davanti a Lewis Hamilton e Lance Stroll. Alex Albon è in quarta piazza. Grande ritorno in pista per Hulkenberg, in grado di piazzare l’altra Racing Point a soli sei decimi dal compagno di squadra.

