F1 GP Germania 2020 al Nurburgring: Dove Vederlo in diretta TV e Streaming

Anteprima Gran Premio dell’Eifel in Germania, caratteristiche circuito del Nurburgring e come vedere in diretta Tv Prove libere, Qualifiche e Gara dell’11° prova del Mondiale di F1 2020.

A distanza di due settimane dal Gran Premio di Russia a Sochi torna il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio di Germania sul circuito del Nurburgring che si correrà domenica 11 ottobre alle ore 14:10.

Siamo giunti all’11° prova del mondiale di Formula 1 2020 e questo fine settimana si correrà la 1° edizione del Gran Premio dell’Eifel al Nurburgring che sancisce il ritorno della Formula 1 in Germania.

L’ultima edizione del Gran Premio di Germania al Nurnurgring si è corsa nel 2013 e negli anni successivi la Formula 1 è andata a correre sul circuito di Hockenheim.

L’ultimo Gran Premio di Germania al Nurburgring è stato vinto da Sebastian Vettel con la Red Bull mentre nel 2011 aveva vinto Lewis Hamilton con la McLaren.

La Formula 1 torna in pista dopo la settimana di pausa dal Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi che ha visto la vittoria di Valtteri Bottas con la Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all’altra freccia d’argento di Lewis Hamilton.



Hamilton è saldamente al comando della classifica piloti con 205 punti e 44 di vantaggio sul compagno di scuderia Valtteri Bottas, terzo a quota 128 punti c’è Max Verstappen e a seguire staccatissimi tutti gli altri.

Vista del circuito del Nurburgring (foto da: twitter.com)

F1 GP GERMANIA 2020: ORARI DIRETTA TV

Il Gran Premio di Germania 2020 in Italia sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre sul digitale terrestre su TV8 sarà possibile vedere la differita di qualifiche e gara.

Inoltre gli abbonati al pacchetto sport di Sky potranno vedere il Gran Premio di Germania in Diretta streaming utilizzando i servizi Sky Go e Now Tv.

F1 GP Germania 2020 SKY (Diretta Esclusiva)

Venerdì 09/10/2020

11:00-12:30 Prove Libere 1 – Sky Sport F1

15:00-16:30 Prove Libere 2 – Sky Sport F1



Sabato 10/10/2020

12:00-13:00 Prove Libere 3 – Sky Sport F1

15:00 Qualifiche GP GERMANIA – Sky Sport F1

Domenica 11/10/2020

14:10 Gara GP GERMANIA – Diretta Tv su Sky Sport F1

Programmazione TV8

Sabato – Differita Qualifiche: ore 18:00

Domenica – Differita Gara: ore 18:00

F1 Gran Premio dell’Eifel in Germania: Il circuito del Nurburgring

Nome: Nurburgring Gp-Strecke

Località: Nurburg, Germania

Lunghezza circuito: 5.148m

Numero di curve: 15

Numero Giri in Gara: 60 con un totale di 308,617 km

Primo GP: 1951

Ultimo Podio (2013): 1° Sebastian Vettel (RBR), 2° Kimi Raikkonen (LOT), 3° Romain Grosjean (LOT).

Il Nurburgring è un circuito storico costruito alla fine della prima Guerra Mondiale e nato per essere il più difficile al mondo.

In realtà si tratta di un complesso di circuiti per diverse competizioni sia automobilistiche che motociclistiche che si snoda intorno all’omonimo castello di Nurburg in Germania che si trova a 90 km a sud-ovest da Colonia.

Inizialmente il circuito era lungo oltre 25 km per un totale di 70 curve, poi con il passare degli anni è stato modificato più volte e accorciato notevolmente.

Qui al Nurburgring il primo agosto del 1976 c’è stato lo spaventoso incidente occorso a Niki Lauda con il pilota austriaco che dopo aver sbandato in curva va a sbattere sulle barriere e rimane intrappolato nella sua Ferrari che viene avvolta dalle fiamme. Lauda dopo aver lottato diversi mesi per restare in vita è riuscito a tornare in pista a Monza 4 mesi dopo.

Dopo quell’incidente i piloti hanno chiesto ed ottenuto lo spostamento del Gp di Germania sul circuito di Hockenheim.

Poi dopo 8 anni di assenza si è tornati a correre al Nurburgring nel 1984 con il circuito che è stato notevolmente modificato e reso più sicuro e la gara che è stata vinta da un giovanissimo Ayrton Senna.

L’attuale tracciato del circuito del Nurburgring è moderno, di qualità, funzionale e molto sicuro.

Si tratta di un circuito che presenta molte curve veloci intervallate da lunghi rettilinei e per questo qui è richiesto un carico aerodinamico medio.

Ci sono diversi saliscendi dovuti all’altopiano dell’Eifel da cui prende il nome questo Gran Premio.

Ci saranno 2 zone dove i piloti potranno utilizzare il DRS: la prima sul rettilineo principale e la seconda tra la curva 11 e 13.

F1 GP Germania Albo d’Oro:

1951 Nurburgring Nordschleife Alberto Ascari Ferrari 1952 Nurburgring Nordschleife Alberto Ascari Ferrari 1953 Nurburgring Nordschleife Nino Farina Ferrari 1954 Nurburgring Nordschleife Juan Manuel Fangio Mercedes 1956 Nurburgring Nordschleife Juan Manuel Fangio Ferrari 1957 Nurburgring Nordschleife Juan Manuel Fangio Maserati 1958 Nurburgring Nordschleife Tony Brooks Vanwall 1959 AVUS Tony Brooks Ferrari 1961 Nurburgring Nordschleife Stirling Moss Lotus-Climax 1962 Nurburgring Nordschleife Graham Hill BRM 1963 Nurburgring Nordschleife John Surtees Ferrari 1964 Nurburgring Nordschleife John Surtees Ferrari 1965 Nurburgring Nordschleife Jim Clark Lotus-Climax 1966 Nurburgring Nordschleife Jack Brabham Brabham-Repco 1967 Nurburgring Nordschleife Denny Hulme Brabham-Repco 1968 Nurburgring Nordschleife Jackie Stewart Matra-Ford 1969 Nurburgring Nordschleife Jacky Ickx Brabham-Ford 1970 Hockenheimring Jochen Rindt Lotus-Ford 1971 Nurburgring Nordschleife Jackie Stewart Tyrrell-Ford 1972 Nurburgring Nordschleife Jacky Ickx Ferrari 1973 Nurburgring Nordschleife Jackie Stewart Tyrrell-Ford 1974 Nurburgring Nordschleife Clay Regazzoni Ferrari 1975 Nurburgring Nordschleife Carlos Reutemann Brabham-Ford 1976 Nurburgring Nordschleife James Hunt McLaren-Ford 1977 Hockenheimring Niki Lauda Ferrari 1978 Hockenheimring Mario Andretti Lotus-Ford 1979 Hockenheimring Alan Jones Williams-Ford 1980 Hockenheimring Jacques Laffite Ligier-Ford 1981 Hockenheimring Nelson Piquet Brabham-Ford 1982 Hockenheimring Patrick Tambay Ferrari 1983 Hockenheimring René Arnoux Ferrari 1984 Hockenheimring Alain Prost McLaren-TAG 1985 Nurburgring GP Michele Alboreto Ferrari 1986 Hockenheimring Nelson Piquet Williams-Honda 1987 Hockenheimring Nelson Piquet Williams-Honda 1988 Hockenheimring Ayrton Senna McLaren-Honda 1989 Hockenheimring Ayrton Senna McLaren-Honda 1990 Hockenheimring Ayrton Senna McLaren-Honda 1991 Hockenheimring Nigel Mansell Williams-Renault 1992 Hockenheimring Nigel Mansell Williams-Renault 1993 Hockenheimring Alain Prost Williams-Renault 1994 Hockenheimring Gerhard Berger Ferrari 1995 Hockenheimring Michael Schumacher Benetton-Renault 1996 Hockenheimring Damon Hill Williams-Renault 1997 Hockenheimring Gerhard Berger Benetton-Renault 1998 Hockenheimring Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 1999 Hockenheimring Eddie Irvine Ferrari 2000 Hockenheimring Rubens Barrichello Ferrari 2001 Hockenheimring Ralf Schumacher Williams-BMW 2002 Hockenheimring Michael Schumacher Ferrari 2003 Hockenheimring Juan Pablo Montoya Williams-BMW 2004 Hockenheimring Michael Schumacher Ferrari 2005 Hockenheimring Fernando Alonso Renault 2006 Hockenheimring Michael Schumacher Ferrari 2008 Hockenheimring Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2009 Nurburgring GP Mark Webber Red Bull-Renault 2010 Hockenheimring Fernando Alonso Ferrari 2011 Nurburgring GP Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2012 Hockenheimring Fernando Alonso Ferrari 2013 Nurburgring GP Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Hockenheimring Nico Rosberg Mercedes 2016 Hockenheimring Lewis Hamilton Mercedes 2018 Hockenheimring Lewis Hamilton Mercedes 2019 Hockenheimring Max Verstappen Red Bull-Honda

