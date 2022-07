F1 GP Francia 2022, Risultati PL3: Verstappen suona la campana

Il Campione del Mondo rialza la testa ed approccia alle Qualifiche di Le Castellet al comando. Ferrari ora all’inseguimento

Nella fornace (un filo meno di ieri) di Le Castellet, dopo un venerdì complicato, torna ad alzare la voce Max Verstappen. Il Campione della Red Bull, dopo aver anche provato un long run con mescola media, si issa di prepotenza in vetta alla classifica delle terze libere del GP di Francia. Il #1 ha ottenuto un 1:32.272, +0.354 più veloce del ferrarista Carlos Sainz Jr. e +0.637 meglio del rivale Charles Leclerc.

Miglior crono per Verstappen nelle terze libere di Le Castellet (foto da: twitter.com/redbullracing)

Se lo spagnolo, dopo il rogo del Red Bull Ring, scatterà domani dal fondo della griglia stante la sostituzione completa della power unit, qualche perplessità hanno destato i time-attack del monegasco, apparso ben più a disagio di ieri, alle prese con una vettura molto sovrasterzante e in generale molto meno bilanciata di ieri. Abbiamo però imparato quest’anno come spesso la situazione possa cambiare tra una sessione e l’altra, da un giorno all’altro; per cui il pronostico delle qualifiche è ancora tutto da scrivere.

Alle spalle dei primi, conferma il momento di appannamento Sergio Perez (+1.021), ancora molto staccato dal compagno di box e finito a sandwich tra le due Mercedes, con Lewis Hamilton subito avanti (+0.983) e George Russell subito dietro (+1.104). Buon 7° Fernando Alonso con l’Alpine (+1.233), tallonato dalla sorpresa Alexander Albon su Williams (+1.286); la McLaren di Lando Norris (+1.397) e l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda (+1.479) chiudono la top10.

A conferma di quanto il midfield sia racchiuso in uno spazio davvero ristretto, da Alonso a Schumacher (quindi dalla 7° alla 19° posizione) c’è un gap di circa 7 decimi. Daniel Ricciardo, McLaren, apre la seconda metà di classifica (+1.516), subito avanti alla seconda Williams di Nicholas Latifi (+1.569), all’AlphaTauri di Pierre Gasly (+1.597) e alle due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e di Guanyu Zhou (rispettivamente a +1.600 e +1.639).

Con il 16° tempo c’è la Haas di Kevin Magnussen (+1.759): il danese, come Sainz, partirà dal fondo per la sostituzione della power unit. Indietro l’altro idolo di casa, Esteban Ocon su Alpine (+1.850), davanti a Lance Stroll, su Aston Martin (+1.905) e al già nominato Schumacher (+1.950), sulla seconda Haas. Ultimo tempo per Sebastian Vettel (+2.264), che ha avuto dei problemi sulla sua AMR22, chiudendo anzitempo la sessione.