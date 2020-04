F1, il GP di Francia 2020 è cancellato

GP Francia cancellato. Fonte: F1 Grand Prix de France.com

L’edizione 2020 del GP di Francia non ci sarà. A darne l’annuncio ufficiale è proprio il sito stesso del Circuito Paul Ricard, ossia, per chi non lo sapesse, il tracciato che avrebbe dovuto ospitare l’evento sportivo. Purtroppo la notizia giunge con tristezza alle orecchie di tutti gli appassionati che fremono all’idea di vedere le monoposto di nuovo sfrecciare ma non giunge certo inaspettata. Infatti, il calendario originale prevedeva che la gara avesse luogo il 28 giugno. Ad aprire la sfortunata stagione del 2020 sarà quindi il Red Bull Ring con il Gran Premio di Austria.

GP Francia 2020 annullato: comunicato ufficiale

La pagina ufficiale del Gran Prix di Le Castellet ha pubblicato un tweet che recitava così: “Ci dispiace molto informarvi che prendiamo nota dell’impossibilità di disputare il Gran Premio 2020 di Francia. Aspetteremo l’estate 2021 per vivere questo evento, tutti insieme. Per piacere, abbiate cura di voi e dei vostri cari”.

Il comunicato ufficiale invece è questo:

“Il Governo francese ha deciso di sospendere tutte le attività fino a metà luglio e c’è la chiusura del trattato di Schengen fino a data da destinarsi. Queste misure sono state prese dal governo per fermare la diffusione del COVID-19 e per cui rispettiamo la decisione e dobbiamo cancellare il GP di Francia a Le Castellet. La sicurezza di tutti viene prima di ogni altra cose.

Il Grand Prix di F1 ringrazia tutti i partner ed i fan che hanno preso parte all’organizzazione dell’ evento che si sarebbe svolto al Circuit Paul Ricard”.

Le parole di Boullier

L’organizzatore di questo evento è Eric Boullier, il quale ha affermato: “Il Circuit del Paul Ricard a Le Castellet prende atto delle decisioni del Governo francese, dovute alla continua diffusione del COVID-19. Prendiamo atto delle misure ed inoltre ci muoviamo per l’estate del 2021. In quell’occasione, non solo il GP di Francia tornerà in Formula 1 ma faremo in modo che sia un evento ancora più originale”.

