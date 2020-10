F1, GP Eifel, i risultati delle qualifiche: Bottas conquista la sua terza pole stagionale

Si sono appena concluse le qualifiche del GP tedesco di Eifel a Nurbugring. A correre più veloce di tutte, anche nel Gran Premio di casa, è stata la Mercedes, che ha conquistato tutta la prima fila con la “doppietta” Bottas-Hamilton. Il finlandese ha girato col tempo più veloce di tutti in 1:25.269, a 256 millesimi il distacco del compagno di squadra britannico.

Prova in chiaroscuro della Ferrari, che ottiene un ottimo quarto posto con Charles Leclerc (quasi otto decimi il suo distacco dalla pole), ma finisce nuovamente fuori dalla Q3 con Vettel che non riesce ad andare oltre l’undicesimo tempo. Le modifiche aerodinamiche apportate alla vettura sembrano però aver dato i primi frutti, cosicché nella gara di domani il “Cavallino” riuscirà a dare filo da torcere agli avversari. A fungere da terzo incomodo, ancora una volta, è Sebastian Vettel, terzo con la sua Red Bull a quasi tre decimi di distanza dalle due frecce d’argento. Bene anche il thailandese Albon, alla guida dell’altra Red Bull, capace di chiudere in quinta piazza a 778 millesimi da Bottas. Giornata positiva, infine, per le due Renault di Ricciardo ed Ocon, rispettivamente sesto (+0.954) e settimo (+0.973). Entrambi contribuiscono a confermare il ruolo della scuderia francese quale “mina vagante” del campionato. Si è infatti un po’ persa per strada la Racing Point, che anche oggi ha raggiunto la Q3 solo con Perez, nono a quasi un secondo e mezzo da Bottas, mentre ha visto Hulkenberg finire addirittura ultimo girando in 1:28.021.

F1, GP Eifel a Nurbugring: la griglia di partenza determinata dalle qualifiche

Questi i risultati delle qualifiche del GP di Eifel a Nurbugring, undicesima tappa di questo Mondiale di F1:

