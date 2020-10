F1 GP Eifel 2020, Risultati PL2: la nebbia fa annullare anche la seconda sessione di libere

Le condizioni climatiche impediscono ancora all’elicottero di levarsi in volo, costringendo la direzione gara a cancellare anche la seconda sessione.

Meteo nemico del Circus in questo venerdì del Nurburgring. Come ampiamente previsto, freddo, pioggia e nubi basse hanno e stanno creando tanti problemi sulle mitiche colline dell’Eifel, al punto che delle tre ore di prove libere in programma oggi non se n’è disputato nemmeno un minuto.

Dopo la cancellazione delle PL1 in mattinata, infatti, la direzione gara, dopo alcuni rinvii, è stata costretta a fare lo stesso anche con le PL2 questo pomeriggio. Il motivo è sempre lo stesso: più che la pioggia (nulla di trascendentale), a fermare tutto sono le nubi basse, la nebbia, che impedisce all’elicottero di soccorso di alzarsi e, in caso d’emergenza, recarsi all’ospedale che ha il compito di occuparsi di eventuali vicende derivanti dal Gran Premio.

Condizioni di visibilità oltremodo scarse quest’oggi al Nurburgring. Entrambe le sessioni di libere del venerdì sono state cancellate (foto da: twitter.com/F1)

Parliamo dell’ospedale di Coblenza, distante 54 chilometri dal circuito. Secondo il protocollo di sicurezza, in situazioni di emergenza non bisogna metterci più di 20 minuti per raggiungere il nosocomio designato; distanza, nel nostro caso, percorribile velocemente solo in elicottero non, per ovvi motivi, in ambulanza.

Tutta questa situazione costringerà team e piloti ad affrontare il resto del weekend quasi ‘con l’acqua alla gola’, sebbene tutti, in settimana, abbiano lavorato alacremente al simulatore per preparare assetti e quant’altro. Peccato soprattutto per Mick Schumacher e Callum Ilott, che avrebbero dovuto esordire al volante di una monoposto di Formula 1 in un weekend di gara, rispettivamente al volante di una Alfa Romeo e di una Haas.

