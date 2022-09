F1 Gp d’Italia 2022, dichiarazioni dopo le prove libere

F1 Gp d’Italia 2022. Prima giornata dedicata alle prove libere sul circuito di Monza. Il cavallino è cautamente competitivo, elemento che fan ben sperare per le successive fasi del weekend.

Il gap con la Red Bull non è stato così impietoso come ci avrebbero fatto pensare gli scorsi due Gran Premi. Grande assente, in questo pomeriggio, è stato il campione del mondo in carica Max Verstappen, con una quinta posizione nella prima sessione ed una seconda nelle ultime prove libere. La somma totale dei tempi vede davanti le due Ferrari.

F1 Gp d’Italia 2022. Carlos Sainz è l’unico pilota che ha mantenuto inalterate le prestazioni tra la FP1 e la FP2. Anche in vista di una pesante sensazione che subirà nella gara, visto che sarà costretto a partire 15 posizioni indietro a causa della sostituzione del cambio e della Power Unit.

Ecco le sue parole dopo le prove libere:

“È stata una giornata positiva perché venendo da una pista a basso carico come Spa, nella quale abbiamo sofferto un po’, non ci aspettavamo di essere molto competitivi qui. Ma devo dire che fin dalle FP1 la macchina si è trovata in una finestra di gran lunga migliore ed in una posizione nettamente migliore rispetto a Spa: i tempi ci vengono molto più semplicemente ed il cronometro non mente, per cui eravamo sul passo.

È stata una sorpresa positiva: questo non significa che siamo più veloci, io non credo specialmente nel long run, però quantomeno siamo più vicini rispetto a prima.

“Vediamo come le penalità in griglia rimescoleranno l’ordine di partenza: ci sono alcuni piloti che prenderanno 5 posizioni, altri 10, altri 15, altri che partiranno dal fondo, per cui anche se il pilota davanti ne prende 10 sei comunque in fondo… Vedremo come si concretizzerà la griglia, e poi vedremo cosa riusciremo a fare”.