F1 GP Bahrain Video incidente Grosjean

Subito dopo la partenza del Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sakhir c’è stato un terribile incidente occorso a Romain Grosjean con la sua Haas Ferrari che nell’impatto con le barriere ha preso fuoco e si è letteralmente spezzata in due!

Dopo il semaforo verde proprio in avvio di Gara Romain Grosjean è sato protagonista di un terribile e pauroso incidente come non se ne vedevano da più di 20 anni nella Formula 1.

La sua Haas è andata in testacoda ed è finita contro le barriere di protezione, l’impatto è stato così tremendo che la monoposto ha preso fuoco e si è spezzata in due!



Per fortuna il pilota francese è rimasto cosciente ed è riuscito a slacciare le cinture e ad uscire dalla monoposto sulle sue gambe sfuggendo alle fiamme ed è stato subito soccorso!

Grosjean ha rimediato bruciature alle mani e caviglie e sospette fratture alle costole ma nulla di grave per come si era presentato l’incidente!

Il pilota francese è stato prontamente trasportato all’ospedale di Manama per accertamenti.

Ecco il Video dell’incidente di Romain Grosjean nel GP del Bahrain:

La Gara è stata subito fermata con bandiera rossa e le vetture sono rientrate tutte ai box!

Dinamica dell’incidente a Romain Grosjean:

Grosjean con la sua Haas è scattato dall’ultima fila in griglia di partenza insieme a Latifi.

Il francese dopo un contatto con l’Alpha Tauri di Kvyat ha perso il controllo della sua monoposto ed è andato a sbattere contro le barriere a tutta velocità.

Nell’impatto la sua monoposto si è spezzata in due prendendo fuoco.

Un pauroso e terribile incidente che in altri tempi avrebbe provocato molto probabilmente la morte del pilota o serissime conseguenze.

Ma per fortuna il progresso tecnico dato da miglioramenti alle monoposto e alle protezioni dei piloti nonchè del sistema Halo che protegge la parte alta dell’abitacolo hanno contribuito a scampare la tragedia.

Inoltre Grosjean non ha perso coscienza e per fortuna è riuscito a slacciarsi le cinture e uscire prontamente dalla monoposto in fiamme prima dell’intervento dei soccorsi per spegnerla.

Alla ripartenza del Gran Premio del Bahrain due ore dopo c’è stato subito un nuovo brivido: ancora una volta Daniil Kvyat stringe questa volta Lance Stroll con la Racing Point del canadese che si ribalta. Illeso per fortuna Stroll ma ancora tanta paura e di nuovo subito safety car in pista!

Dichiarazioni Team Principal della Haas Gunther Steiner:

Il Team Principal della Haas Ferrari Gunther Steiner dopo l’incidente ci ha tenuto a rassicurare tutti sulle condizioni di Grosjean e ha detto: “Romain è cosciente, ho parlato con lui. Sta bene, è un po’ acciaccato. Lamenta qualche scottatura alle caviglie e alle mani ma non voglio fare commenti medici”.

Grosjean viene soccorso dopo l’incidente (Fonte: Twitter.com/F1)

Gunther Steiner after crash said: “Romain is doing okay, I don’t want to make a medical comment but he had light burns on his hands and ankles. Obviously he’s shaken… I want to thank the rescue crews who are very quick. The marshals and FIA people they did a great job, it was scary”.

Prima della ripartenza del Gran Premio del Bahrain anche Lewis Hamilton ci ha tenuto con un tweet a mostrare la sua vicinanza a Grosjean e ha detto: ” Sono molto grato che Romain sia salvo. Wow… Il rischio che corriamo non è uno scherzo, per tutti quelli che dimenticano che mettiamo in gioco la nostra vita per questo sport e per quello che amiamo fare. Ringraziamo la FIA per i passi da gigante che la Formula 1 ha fatto in termini di sicurezza e grazie ai quali Romain è rimasto salvo”.

