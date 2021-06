F1 GP Azerbaigian 2021, risultati PL2: Sergio Perez primo, ottime le due Ferrari

Continua il weekend di Formula 1, questa volta sul circuito cittadino di Baku, capitale dell’Azerbaigian, per il sesto appuntamento di un frizzante mondiale 2021.

Si sono da poco concluse le Prove Libere 2 che hanno visto trionfare delle brillanti Red Bull, capaci di affermarsi in prima e seconda posizione, rispettivamente con il messicano Sergio Perez e l’olandese (nonché leader della classifica piloti) Max Verstappen.

Il leader di queste PL2, Sergio Perez – fonte: profilo Twitter Red Bull

Anche le due Ferrari non deludono, confermando delle buone prestazioni viste anche durante la prima sessione di PL in mattinata. Nei circuiti dove l’incidenza del motore è minima e conta, praticamente, tutto il resto (vedasi Montecarlo, lo scorso appuntamento agonistico) le due rosse sembrano davvero essere abbastanza competitive. Carlos Sainz chiude con il terzo tempo e Charles Leclerc, nonostante qualche disavventura con l’ala anteriore della sua monoposto, lo segue con il quarto.

Davvero anonima la seconda sessione di PL per le due frecce Mercedes, che chiudono all’undicesimo e sedicesimo posto (rispettivamente con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas), con un gap piuttosto consistente dalla testa della griglia. Dopo un GP di Montecarlo decisamente sottotono e, a tratti, anche molto deludente, la scuderia favorita per eccellenza è chiamata a cambiare immediatamente passo per non tornare a casa con poche briciole, vista la prestanza della diretta concorrente Red Bull.

Da segnalare, in conclusione, i buoni risultati ottenuti da Alonso, Giovinazzi e Gasly, tutti ampiamente nella top 10 di sessione.

Mancano ancora le PL3, in programma domani, ma i riscontri ottenuti da queste prime battute di prove sembrano poter essere poi confermati nelle qualifiche, in vista di un tiratissimo ed emozionante GP domenicale.

Ecco i risultati completi delle PL2 odierne:

fonte: profilo Twitter F1

