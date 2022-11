F1 GP Abu Dhabi 2022, Risultati FP2: Verstappen comanda

Il bicampione del mondo chiude davanti la seconda sessione di Yas Marina, seguito da Russell e Leclerc

Ultime sessioni di prove libere del venerdì del 2022. In quel di Abu Dhabi, le FP2 sono state appannaggio di Max Verstappen. L’olandese, fresco di secondo iride consecutivo, scende in pista e si piazza davanti con un 1:25.146, risultando il migliore anche nelle simulazioni di passo gara. I primi inseguitori del #1 sono George Russell su Mercedes (+0.341) e Charles Leclerc su Ferrari (+0.453). Se le Frecce d’Argento, reduci dalla doppietta di Interlagos, possono dirsi soddisfatti del passo in simulazione di gara, discorso diverso almeno per ora per il Cavallino, con le due F1-75 in affanno dopo pochi giri, risultando ben più lenti dei rivali.

Miglior crono per Max Verstappen nelle FP2 di Abu Dhabi (foto da: twitter.com/F1)

Tornando alla classifica, con il quarto crono c’è Lewis Hamilton (+0.615), tallonato da Sergio Perez (+0.706), che si gioca con Leclerc la piazza d’onore in Classifica Piloti, e da Carlos Sainz Jr. (+0.786). Buona sessione per i due Alpine, con Esteban Ocon (+0.892) e Fernando Alonso (+0.897) rispettivamente in 7° ed 8° posizione. A chiusura della top10 troviamo la McLaren di Daniel Ricciardo (+0.978) e l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas (+1.154).

Lando Norris, con la seconda MCL36, apre la seconda metà di classifica (+1.231), seguito dalle Aston Martin di Sebastian Vettel (+1.249) e Lance Stroll (+1.401), divise dall’Alfa Romeo di Guanyu Zhou (+1.333). Il nipponico Yuki Tsunoda, su AlphaTauri, ha il 15° crono (+1.534), davanti alla Williams di Alexander Albon (+1.604) e alle Haas di Mick Schumacher (+1.693) e Kevin Magnussen (+1.769). Completano il quadro l’altra AT03 di Pierre Gasly (+1.890) e la seconda FW44 di Nicholas Latifi (+2.116).

