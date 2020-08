F1, GP 70 Anniversario, FP2: Hamilton precede Bottas e Ricciardo

Si conclude in maniera molto prevedibile la sessione di FP2 del GP del 70 anniversario. Il primo classificato infatti, è Lewis Hamilton, seguito da Valtteri Bottas. C’è, però, un’ombra di novità: a seguire la doppietta Mercedes c’è Daniel Ricciardo con la sua Renault.

Fonte: Twitter ufficiale Mercedes

GP 70 Anniversario, risultati FP2

La seconda sessione di prove libere si conclude con un’altra sicura doppietta Mercedes. Questa volta, la W11 che sta davanti è però quella di Lewis Hamilton. Il pilota inglese, infatti, ha conquistato un crono di 1.25.606, seguito a ruota comunque dal compagno di squadra Valtteri Bottas, autore di un tempo di 1.25.782.

In terza posizione troviamo Daniel Ricciardo, il quale ha portato lì la sua Renaultcon un tempo di 1.26.421. In quarta posizione, invece, troviamo l’ex compagno di squadra dell’australiano Max Verstappen che con la sua RB16 ha segnato un crono di 1.26.421. Il quarto e quinto posto della seconda sessione di prove libere sono stati presi dalle due Racing Point, con Lance Stroll in quinta piazza e Nico Hulkenberg in una buona sesta posizione. Meno bene di oggi la Ferrari che ha occupato la settima posizione con Charles Leclerc mentre Sebastian Vettel si è dovuto accontentare di un deludente quattordicesimo posto. Ottavo e nono i due piloti della McLaren, con Lando Norris che precede Carlos Sainz. Chiude la top ten Esteban Ocon.

Fonte: F1.com

