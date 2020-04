F1, Governo dice sì al GP d’Austria a porte chiuse

Il GP d’ Austria di Formula 1 del 2020 potrebbe avere luogo. A dare l’ok sarebbe lo stesso governo austriaco, ad una condizione: che venga disputato a porte chiuse.

Sono queste le ultime news che giungono sulla Formula 1 e sulla sfortunata stagione 2020, notizie confortanti e nel pieno rispetto della sicurezza di ogni parte coinvolta.

GP d’Austria 2020? Ja, a porte chiuse

Finalmente arriva una notizia positiva al riguardo dei Gran Premi di F1. Infatti sembra che la stagione 2020 possa venire inaugurata a Spielberg, il 5 luglio. La situazione Coronavirus sembra che stia lentamente iniziando a sbloccarsi per i paesi meno colpiti dalla pandemia. Infatti, In Austria le cose stanno pian piano cominciando a tornare alla normalità. Le attività stanno riprendendo a funzionare progressivamente, comprese quelle sportive. La data d’apertura per queste ultime è stata fissata il 1 maggio.

L’annuncio proviene dal Ministro dello Sport e vice-cancelliere austriaco Werner Kogler, il quale ovviamente pone come condizione che il Gran Premio si tenga a porte chiuse. “Ne abbiamo parlato con la FIA e secondo loro questa proposta potrebbe funzionare– ha annunciato Kogler- tuttavia dovremmo decidere che misure adottare. Potrebbero esserci certificati medici da esibire o condizioni di quarantena, rispettando le norme igieniche e le misure del distanziamento sociale previsti. Ciò che è sicuro è che il Gran Premio verrebbe disputato a porte chiuse. In questo modo garantiremmo la sicurezza delle persone pur favorendo una rinascita della stagione di Formula 1″.

Queste sono le parole del Ministro dello Sport, una proposta che ovviamente vede d’accordo gli organizzatori dell’evento ed incontra il favore degli appassionati. Ma se il Red Bull Ring di Spielberg ospiterò davvero il Gran Premio di apertura della stagione 2020 lo deciderà la FIA. A loro spetta, infatti, l’ultima parola. Non ci resta che incrociare le dita.

