F1, Giovinazzi: “Rientrare dopo il Coronavirus sarà dura”

Antonio Giovinazzi pensa al rientro in F1. Fonte: Twitter ufficiale Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi parla di come sarà rientrare in F1 dopo una pausa così lunga e soprattutto assolutamente inaspettata. Il pilota dell’ Alfa Romeo, infatti, nonostante frema per tornare in pista, avvisa che la situazione potrebbe essere difficile da sopportare.

Giovinazzi crede che tornare in F1 sarà difficile

Giovinazzi è, come tutti i colleghi, in attesa di avere notizie sulla ripresa delle gare. L’emergenza del Covid-19, infatti, ha portato ad uno stop lungo ed imprevisto, dalla durata sconosciuta a tutti.

Nel frattempo, però, il pilota pugliese cerca di tenersi impegnato, mentre è in quarantena nella sua casa di Monte Carlo. Siccome la sua famiglia e la fidanzata sono rimasti in Puglia, a Martina Franca, Giovinazzi cerca di tenersi impegnato come può, sperando di poterli raggiungere in occasione della Pasqua.

” Da quando sono in casa mi impregno nelle faccende di casa. Lavo i pavimenti, cucino…Mi vengono bene le orecchiette alle cime di rapa e il risotto con avocado e salmone. Non ho la palestra in casa e mi alleno come posso e nel frattempo mi tengo allenato con il simulatore di guida”.

A proposito della guida, Giovinazzi non vede chiaramente l’ora di ricominciare a correre ma nel frattempo avverte che rientrare in macchina sarà tutt’altro che facile per i piloti.

“Io sono stato fermo per due stagioni, quando ero in F3. Quando ho ripreso, non è stato per niente facile, faticavo a riprendere il ritmo. é questa la situazione che mi aspetto di ritrovare quando potremo tornare in pista.”

Tuttavia, la difficoltà del rientro non serve a scoraggiare Giovinazzi, perchè i sogni sono rimasti invariati, così come gli obiettivi: “Io continuo a puntare al mio sogno fin da bambino, correre in Ferrari. Se riesco a concludere una stagione in maniera positiva, arrivando sempre in 4 o 5 posizione, dovrei entrare nella rosa dei candidati a quell’ambito posto.”

