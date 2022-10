F1 Giappone 2022, Risultati Qualifiche: Verstappen beffa Leclerc e Sainz

L’olandese (sotto investigazione) partirà in pole a Suzuka, precedendo i ferraristi di 10 e 57 millesimi. 4° Perez

Le Qualifiche del Gran Premio del Giappone 2022 hanno visto prevalere Max Verstappen (18° pole in carriera, 5° stagionale), vicinissimo a confermarsi Campione per il secondo anno di fila. Il pilota della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo in 1:29.304, beffando i ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. rispettivamente di 10 e 57 millesimi. Decisivo in particolare un T3 monstre del #1 nel suo giro migliore.

18° pole in carriera per Max Verstappen (foto da: twitter.com/redbullracing)

La pole di Verstappen, però, è sub judice. Il nativo di Hasselt dovrà infatti presentarsi dai commissari nel post qualifica a causa di quanto successo nei primi minuti di Q3 con Lando Norris. Entrambi impegnati nel giro di lancio, sono quasi finiti a contatto in uscita dalla 130R, con il pilota McLaren che ha evitato l’impatto con il collega, impegnato in vistosi zig-zag per riscaldare gli pneumatici, solo buttandosi quasi completamente nell’erba. Vedremo se i commissari decideranno di penalizzare o meno Max.

Tornando alla griglia di partenza, a completare la seconda fila troviamo Sergio Perez (+0.405), mentre la terza vedrà accomodarsi un ottimo Esteban Ocon su Alpine (+0.861) e Lewis Hamilton, con la prima Mercedes (+0.957). In quarta fila i rispettivi compagni di box, ovvero Fernando Alonso (+1.018) e George Russell (+1.085). In quinta fila, quindi, un buon Sebastian Vettel su Aston Martin (+1.250), che ritrova la Q3 dopo nove GP, e il già citato Lando Norris (+1.699).

Passiamo alla seconda metà della griglia. In sesta fila abbiamo la seconda MCL36 di Daniel Ricciardo, che ha mancato l’accesso alla Q3 per la miseria di 3 millesimi, e l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Settima fila tutta asiatica, con l’AlphaTauri dell’idolo locale Yuki Tsunoda e l’altra C42 del cinese Guanyu Zhou. A seguire, in ottava fila, la Haas di Mick Schumacher e la Williams di Alexander Albon, mentre in nona si schiereranno l’AT03 di Pierre Gasly, fresco di ufficialità in Alpine nel 2023, e la seconda VF-22 di Kevin Magnussen. Chiuderanno lo schieramento i due canadesi, Lance Stroll (Aston Martin) e Nicholas Latifi (Williams).

Qui i risultati completi delle Qualifiche del Gran Premio del Giappone 2022.