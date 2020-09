F1, GP Russia 2020: FP1 vinte da Bottas con un super Ricciardo secondo

Ecco di nuovo le monoposto scendere in pista dopo una settimana di pausa per disputare le FP1 del Gran Premio di Russia 2020. Sebbene questo sia un circuito notoriamente favorevole alla Mercedes, ce n’è una che non è presente, quella di Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas termina in testa. Fonte: Twitter ufficiale Mercedes

Inizio di weekend dolce-amaro per le due Frecce d’Argento. La monoposto di Lewis Hamilton, infatti, subisce diversi problemi e finisce con il fermarsi solo diciannovesima, lasciando l’inglese a guardare Valtteri Bottas conquistare la prima posizione. Alle sue spalle Ricciardo e Verstappen.

FP1 GP Russia 2020: Risultati

Il circuito di Sochi ha sempre conosciuto un solo vincitore: Lewis Hamilton, eccezion fatta per il 2016, anno in cui havinto la Mercedes di Nico Rosberg. La monoposto di Lewis Hamilton, però, questa volta incappa in una serie di imprevisti e finisce con il fermarsi solo diciannovesima, davanti esclusivamente a Nicholas Latifi. Il canadese, inoltre, si è reso protagonista di un incidente serio ma che per fortuna non lo ha ferito. Il pilota Williams è andato a sbattere violentemente contro le barriere. Il risultato è stato una bandiera rossa.

Valtteri Bottas può finalmente prendere la prima posizione con un ottimo tempo, seguito a sorpresa da Daniel Ricciardo, sempre più consistente e veloce sulla sua Renault. La terza posizione è stata ottenuta da Max Verstappen, il quale dimostra che i due ritiri nel corso degli scorsi Gran Premi non lo ha scoragguato affatto. In quarta e quinta piazza ci sono le due Racing Point, con Sergio Perez che riesce a terminare davanti all’ ancora per poco compagno di squadra Lance Stroll. Una bella soddisfazione per il messicano che attualmente è alla ricerca di un sedile per la prossima stagione. Dietro Stroll si piazza l’altra Renault, quella di Esteban Ocon.

In posizione c’è Alex Albon, il quale dopo la fantastica prestazione da podio può essere rinvigorito e fare comunque bene in qualifica e gara, dietro al beniamino di casa Daniil Kvyat, settimo.

In nona posizione, finalmente nei primi 10, c’è Sebastian Vettel, seguito da Pierre Gasly e Charles, solo undicesimo.

La classifica aggiornata di Sochi. Fonte: F1.com

Non ci resta che vedere se Hamilton riuscirà ad occupare nuovamente la prima posizione e cosa accadrà alle McLaren, stranamente lontane dalla zona punti nelle FP2 di oggi pomeriggio.

