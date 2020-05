F1, FIA “Si corre anche con 10 casi di COVID-19”

La F1 non si fa fermare più nemmeno nella malaugurata ipotesi ci fossero ben 10 casi di positività al Coronavirus. Ad assicurarlo è il presidente della FIA Jean Todt, il quale ha già programmato ogni scenario, dal migliore al peggiore. E sembra che la stagione 2020 sia salva.

F1 2020? Ci sarà anche con casi di COVID-19

Il Mondiale del 2020 è stanco di rimanere in attesa in linea. La sfortunata 70 edizione del Campionato di Fomula 1, infatti, si terrà anche nel caso si dovesse trovare qualche persona affetta da Coronavirus. Tutto ciò, nonostante siamo a conoscenza delle intenzioni della F1 e degli organizzatori di fare correre la gara a porte chiuse in più di un’occasione.

Il rischio più grosso sarebbe quello di avere rimandato tanto invano, in quanto basterebbe un caso per fare ammalare gli addetti ai lavori. Ciononostante, sembra scongiurato quello di un annullamento repentino e ritardato di una gara come durante il Gran Premio di Melbourne.

” Credo che la situazione sia molto diversa da ora a Melbourne– ha dichiarato il capo della commissione sanitaria della FIA Gerard Saillon – ormai abbiamo strutturato le cose per bene. Anche se si dovessero verificare 10 casi di Coronvirus saremmo attrezzati e pronti. Li condurremmo, in tal caso, in un percorso apposito.“

Come sarebbe percepita la F1 in quel caso? Il medico dichiara che in quel caso il problema principale sarebbe come sarebbe percepita dai media e conseguentemente dal pubblico. Il problema sarebbe per loro, non per la FIA, che crede quindi di essere sufficientemente preparata ora a gestire l’emergenza sanitaria.

Todt: “Vogliamo inziare”

Il presidente della FIA Jean Todt fa eco a queste dichiarazioni, ritenendo di vitale importanza la ripresa – o sarebbe più opportuno dire l’inizio- di questo Mondiale 2020. La priorità è evitare un bis della situazione relativa al Gran Premio Australiano

“Vogliamo fare in modo di essere sicuri che una volta che ripartiremo con il Campionato non ci ritroveremo ad affrontare un’altra situazione imprevedibile – ha detto Todt –

