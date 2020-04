F1 è Schumacher Day su Sky Sport 1 oggi 05/04/2020

Oggi domenica 5 aprile Sky Sport 1 celebra Michael Schumacher dedicando un intera giornata a quello che è stato il pilota che ha fatto la storia della Formula 1.

In assenza di eventi sportivi da trasmettere in Diretta e con il Mondiale di F1 2020 che non è potuto partire per l’emergenza Covid19 sono stati organizzati su Sky Sport Uno eventi dedicati ai più grandi campioni dello sport con Alex Del Piero Day venerdì 3 aprile, Francesco Totti Day sabato 4 aprile e la giornata dedicata a Michael Schumacher domenica 5 aprile.

Michael Schumacher e la Ferrari sono Campioni del Mondo 8/10/2000(foto da: toplowridersite.com)

Nell’appuntamento “Schumi Day” di Sky Sport Classic sarà possibile rivivere 12 Gran Premi con protagonista Michael Schumacher una delle leggende dei piloti della storia della Formula 1 ed uno dei più amati in Italia visto che ha vinto con la Ferrari 5 mondiali di F1 consecutivi dal 2000 al 2004.

In totale Michael Schmacher ha vinto 7 titoli di Formula 1, due con la Benetton nel 1994 e 1995 e con la Ferrari 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Schumacher è stato soprannominato il Kaiser detiene ancora diversi record in Formula 1 ed in particolare è il pilota che ha vinto più titoli di tutti con 7 mondiali vinti in carriera davanti a Lewis Hamilton che è a quota 6.

Michael Schumacher vinto inoltre più gare di F1 di tutti con 91 Gran Premi dove è salito sul gradino più alto del podio, 155 podi conquistati in carriera, 68 pole position, 77 giri veloci e 1566 punti ottenuti in 308 GP disputati.

Questi sono i numeri record del campione Michael Schumacher!

Alle ore 21:00 inoltre su Sky Sport F1 si torna virtuamente in pista grazie agli eSports con il Virtual GP di Australia di Formula 1.

Andrà in onda infatti il secondo “F1 Virtual GP” della stagione, che questa volta si correrà sul circuito semi-cittadino di Albert Park a Melbourne.

Anche in questa occasione, alla guida sul simulatore direttamente dalle proprie case si alterneranno veri piloti di Formula 1 e alcune stelle dello sport.

Scenderà in pista virtualmente anche il pilota della Ferrari Charles Leclerc e il fratello Arthur, nuovo allievo della Ferrari Driver Academy. Oltre a loro parteciperanno al Virtual GP di Australia anche Alex Albon, George Russell, Lando Norris e Nicholas Latifi.

Si potrà seguire l’intero evento in diretta tv su Sky Sport F1 con la telecronaca in italiano di Carlo Vanzini ed il commento di Matteo Bobbi. A seguire, alle 22.30, un secondo GP virtuale con i più forti piloti professionisti di F1 eSports.

“Schumacher Day” programmazione su Sky Sport Uno:

Ore 10 : GP Italia 2000

: GP Italia 2000 Ore 10.25 : I Signori della F1 – Michael Schumacher

: I Signori della F1 – Michael Schumacher Ore 10.55 : GP Giappone 2000

: GP Giappone 2000 Ore 11.20 : GP Malesia 2000

: GP Malesia 2000 Ore 11.45 : GP Spagna 2001

: GP Spagna 2001 Ore 12.10 : GP Bahrain 2004

: GP Bahrain 2004 Ore 12.35 : GP Cina 2006

: GP Cina 2006 Ore 13 : I Signori della F1 – Michael Schumacher

: I Signori della F1 – Michael Schumacher Ore 13.30 : Speciale Schumi 50

: Speciale Schumi 50 Ore 13.55 : GP Belgio 1991

: GP Belgio 1991 Ore 14.20 : GP Spagna 1996

: GP Spagna 1996 Ore 14.45 : GP Belgio 1996

: GP Belgio 1996 Ore 15.10 : GP Italia 1996

: GP Italia 1996 Ore 15.35 : GP Gran Bretagna 1998

: GP Gran Bretagna 1998 Ore 16 :00 I Signori della F1 – Michael Schumacher

:00 I Signori della F1 – Michael Schumacher Ore 16.30: GP Monaco 1999

La prima vittoria a Monza di @schumacher con la @scuderiaferrari: e la marea Rossa dei tifosi esulta sotto il podio!

👉 Oggi alle 15.10 e alle 24.00, "Storie di GP, Italia 1996" su @SkySport Uno#SkyMotori #F1 #Formula1 pic.twitter.com/UHCshQWLJ4 — SkySportF1 (@SkySportF1) April 5, 2020

Ore 17.20 : GP Italia 2000

: GP Italia 2000 Ore 17.45 : GP Giappone 2000

: GP Giappone 2000 Ore 18.10 : I Signori della F1 – Michael Schumacher

: I Signori della F1 – Michael Schumacher Ore 18.40 : GP Malesia 2000

: GP Malesia 2000 Ore 19.05 : GP Spagna 2001

: GP Spagna 2001 Ore 19.35 : GP Bahrain 2004

: GP Bahrain 2004 Ore 20 : I Signori della F1 – Michael Schumacher

: I Signori della F1 – Michael Schumacher Ore 20.30 : GP Italia 2000 (scelto da casa con #SkySportYou)

: GP Italia 2000 (scelto da casa con #SkySportYou) Ore 24: GP Italia 1996

