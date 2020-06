F1 Diritti tv: escusiva Sky Sport anche per il biennio 2021- 2022

“La F1 è solo su Sky”, recita ormai da diverse stagioni lo spot pubblicitario di Sky Sport. Ed è proprio così anche per quanto riguarda le prossime stagioni , quelle del biennio 2021 e 2022. Infatti è appena giunta l’ufficialità della notizia proprio tramite il sito di Sky, che conferma l’appuntamento con la categoria più famosa del mondo delle corse automobilisitiche sui canali tv di Sky anche per i due anni a venire.

La Ferrari. Fonte: Sky Sport

Formula 1 in diretta tv in esclusiva su Sky anche nel 2021 e 2022:

Questa stagione 2020 è stata – ed è tuttora- velata d’incertezza a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Qualche certezza, però, c’è ancora. La Formula 1 infatti continua la sua partnership con Sky anche per le prossime due stagioni.

“Siamo felici di restare un punto di riferimento per tutti gli appassionati dei motori – ha commentato Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport -. Abbiamo attraversato un momento di emergenza sanitaria con la dovuta preoccupazione ma sempre guardando al futuro con ottimismo. Sky conferma di credere nella Formula 1, uno dei pilastri della nostra offerta sport, che vogliamo continuare a valorizzare e a raccontare con la passione di sempre, per amore della velocità e dei motori. Per tutti i tifosi saranno ancora tante le sfide in pista da seguire insieme con la qualità di Sky, con un canale dedicato che va ben oltre la singola gara, per divertirsi, emozionarsi e celebrare grandi traguardi e grandi imprese, spero anche colorate di rosso Ferrari”.

Questo è un traguardo importante, considerando tutte le varie e nuovissime piattaforme che stanno prendendo piede. Una su tutte DAZN, che si è assicurata la MotoGP per il biennio 2021- 2022. Sky tuttavia rimane, almeno per i prossimi due anni, ancora “La casa dei motori” e continuerà a tenerci compagnia durante i week-end. Nel frattempo, prepariamoci. Il 5 luglio è infatti la settimana prossima: la Formula 1 è alle porte!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS