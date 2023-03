F1 Diretta TV e Streaming del Gran Premio di Arabia Saudita 2023

Come vedere il Gran Premio di Arabia Saudita di Formula 1 sul circuito di Jeddah in Diretta Tv e Streaming Live: Sky trasmetterà la diretta tv in esclusiva della Gara su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno a partire dalle 18:00. Su Tv8 andrà in onda la differita alle 21:30. E’ possibile vedere il GP di Arabia Saudita in diretta Streaming su Sky Go e Now Tv.

Alle ore 18:00 di domenica 19 Marzo 2023 prenderà il via il Gran Premio di Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale di Formula 1 2023 dopo che nella prima gara stagionale che è stato il Gran Premio del Bahrain c’è stata la doppietta Red Bull con la vittoria di Max Verstappen davanti a Sergio Perez.

Sulla pista saudita si è corso per la prima volta in Formula 1 nel 2021 ed il Gran Premio di Arabia Saudita era stata la penultima prova del mondiale di Formula 1 e si era corsa nel dicembre 2021.

Nel 2021 vinse Lewis Hamilton su Mercedes davanti a Max Verstappen mentre nel 2022 aveva vinto Max Verstappen con la sua Red Bull davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

A Jeddah si correrà su un circuito cittadino velocissimo con una successione di curve infinita dove sarà importante avere un’ottima efficienza aerodinamica.

Il circuito di Jeddah in visione notturna. Fonte Twitter

La novità rappresenta un rischio ed una opportunità allo stesso tempo. Il rischio deriva dal fatto che si tratta di un circuito nuovo e che quindi risulterà difficile comprenderne a fondo i segreti. L’opportunità è rappresentata dalla presenza di ben 27 curve, le quali solleciteranno i piloti nella ricerca di equilibrio tra il momento in cui spingere e quello in cui frenare.

L’elevata velocità, inoltre, lo rende un circuito tra quelli pericolosi, nella fascia di allarme rosso. La velocità media stimata, tramite simulatori, corrisponde a 252,8 Km/h. Inoltre, la pendenza di 12 gradi della curva 13 è un altro aspetto da non sottovalutare.

Come vedere il Gran Premio di Arabia Saudita di F1 in Diretta Tv e Streaming Live:

Elenco Canali: Sky Sport F1 HD e Sky Sport 1

Streaming: Sky Go, Nowtv

Il Gran Premio di Arabia Saudita di Formula 1 a Sakhir dalle ore 186:00 di domenica 19 Marzo sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport Uno canale 201 e Sky Sport F1 (canale 207).

La telecronaca su Sky Sport è come sempre di Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e inseieme a loro come insider dai box c’è Roberto Chinchero.

Federica Masolin è conduttrice e padrona di casa negli approfondimenti del pre e del post gara, affiancata da Davide Valsecchi. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi con la sua SkySportTechRoom, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio.

Differita sul Digitale terrestre:

TV8 trasmetterà la differita in chiaro il Gran Premio di Arabia Saudita di F1 a partire dalle ore 21:00 di domenica con un ampio pre gara.

DIRETTA STREAMING GRAN PREMIO DI ARABIA SAUDITA:

Gli abbonati a Sky Sport grazie al servizio Sky Go possono guardare il Gran Premio di Arabia Saudita in diretta streaming live su Pc, smartphone e tablet.

Inoltre grazie al servizio Now-tv è possibile acquistare la visione dell’evento del Gran Premio di Arabia Saudita di Formula 1 .

Griglia di Partenza Gran Premio di Arabia Saudita:

1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.265 2 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:28.730 3 63 George Russell MERCEDES 1:28.857 4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:28.931 5 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:28.945 6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:29.078 7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.223 8 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:29.243 9 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:29.357 10 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:29.451 11 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:29.461 12 16 Charles Leclerc FERRARI 1:28.420 13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.634 14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:29.668 15 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:49.953 16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:29.939 17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:29.994 18 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:30.244 19 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:30.447 20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 2:08.510

Caratteristiche del Circuito di Jeddah:

Il tracciato francese presenta una lunghezza di circa 6.174 m di lunghezza, per un totale di 50 giri; il che significa che le vetture in totale dovranno percorrere circa 305 km. Non sono stati registrati record della pista, visto che è la prima volta che si corre su questo tracciato nella storia della Formula 1. Questo luogo sarà presente per due annate, dopo di che si muoverà in altra località a partire dal 2023.

La planimetria del tracciato di Jeddah. Fonte: Wikipedia

La pista presenta ben 27 curve, di cui 16 a sinistra e le restanti 11 a destra, che rappresentano il più elevato numero di curve tra i circuiti presenti nel calendario. Inoltre, nel passaggio alla curva 13 ci sarà un leggero rialzo di 12 gradi, una pendenza che potrebbe creare qualche insidia ai piloti. È prevista la disputa della gara in notturna in un tracciato che è il secondo più veloce tra quelli in calendario.