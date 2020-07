F1, Checo Perez positivo al Covid-19: bye a Silverstone 1

Checo Perez, il pilota messicano della Racing Point, è risultato positivo al tampone che rileva il Covid-19. Perez è già in auto-isolamento dal primo momento in cui ha temuto di essere positivo al virus, in attesa di un secondo tampone che confermasse o smentisse quella positività inattesa. Il messicano non potrà quindi disputare Silverstone 1. Molto probabilmente, la stessa sorte lo attende per Silverstone 2.

Perez nel Gp di casa in Messico nel 2019. Fonte: Twitter ufficiale di Perez

Perez positivo al Covid -19

La notizia era trapelata già nelle prime ore del pomeriggio: il pilota della Racing Point Checo Perez è risultato positivo al tampone di covid-19. Tale risultato, tuttavia, è risultato totalmente inatteso, in quanto solo due settimane prime lo stesso tampone era risultato negativo.

Stasera, però, è stato reso noto il secondo test, che, purtroppo per il pilota di Guadalajara, ha confermato il risultato. Salta per lui quindi il GP di Silverstone di domenica e molto probabilmente anche il secondo. Il pilota, però, è già in auto-isolamento. Cosa ne sarà ora della Racing Point, dato che comunque mezza scuderia è lì per e con lui e potrebbe essere stata infettata? Basterà tenere in isolamento il “capro espiatorio” messicano per arginare il virus?

Una chance per Vandoorne o Gutierrez

Sappiamo che la Racing Point ha i piloti di riserva in comune con la Mercedes. Si apre quindi uno spiraglio per due volti noti al Circus. Esteban Gutierrez, sempre messicano, ha corso proprio come pilota ufficiale nella Racing Point quando la Pantera Rosa rispondeva ancora al nome di Force India. Stoffel Vandoorne, invece, ha militato per due stagioni in McLaren. Il primo anno ha infatti fatto delle performance ottime, in grado di mettere dietro un compagno di squadra del calibro di Fernando Alonso. Il secondo anno del belga, invece, è stato nettamente più opaco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS