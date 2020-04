F1, Barcellona si candida per ospitare GP a porte chiuse

Il circuito di Montmelò vorrebbe ospitare il GP a porte chiuse. Fonte: Twitter ufficiale Circuit de Barcelona

La F1 potrebbe tornare a Barcellona per la seconda volta del 2020. Il circuito di Montmelò, infatti, si è dichiarato aperto a possibili rinegoziazioni a proposito dell’attuale contratto che lo lega al FOM. A seguito di ciò, la città spagnola potrebbe ospitare il Gran Premio senza pubblico e consolidare così la sua presenza nel calendario negli anni a venire.

F1 a Barcellona: trattative ripartono

Il Circuito di Montmelò, situato appena a 20 chilometri a nord-est di Barcellona, è l’unico tracciato che ha visto correre realmente le monoposto di F1 del 2020. Tuttavia si prepara a fare il bis. Infatti, il Coronavirus ha costretto FIA e Liberty Media , come già sappiamo sin troppo bene, a ritrattare il calendario previsto per quest’anno.

Il tracciato spagnolo si dichiara disposto a riaprire le trattative con la FOM pur di poter ospitare il Gran Premio del 2020. A causa della pandemia, infatti,la stessa FOM sarà costretta a modificare tutti i contratti già stipulati con gli organzzatori, con la speranza di riuscirci e di mettere insieme il Campionato del Mondo di Formula 2020 tanto atteso e così agognato da scuderie, piloti ed appassionati.

“Siamo pronti a riaprire i negoziati del contratto previsto per il Gran Premio di Formula 1” – ha dichiarato Joan Fontserè, direttore del Circuito di Montmelò. Lo spagnolo, inoltre, ha assicurato che per farlo in sicurezza stanno già procedendo ad analizzare bene la situazione e le conseguenti misure da adottare.

“Stiamo valutando due ipotesi con i responsabili della F1. La prima è partire con la stagione prima dell’estate e l’altra riprovarci a settembre. Ci è stato chiesto, nel caso dovesse verificarsi la prima ipotesi, se saremmo disposti a disputare l’evento a porte chiuse e abbiamo detto di sì”- ha raccontato.

L’ipoteca sul futuro calendario

Una apertura del genere fa sicuramente bene alla Formula 1 ed al circuito di Montmelò. A quest’ultimo, però, un po’ di più. Infatti negli ultimi tempi, con i nuovi appuntamenti che si sono aggiunti, Barcellona si era ritrovata ad essere a rischio per gli anni futuri. Una disponibilità del genere, al contrario, pone un’importante ipoteca sugli anni a venire, in cui è molto più sicuro che rivedremo ancora una volta comparire la Spagna sul calendario dei GP.

Hasta pronto, F1, te esperamos!

