F1 Gp Australia 2022: Risultati PL2: Leclerc precede Verstappen e Sainz

Leclerc ancora al comando come in Arabia Saudita al termine delle prove libere. L’unico a scendere sotto l’1:19 con tre decimi su Verstappen e quattro sull’altro ferrarista Sainz.

Leclerc si candida alla conquista del mondiale, visto che sta sorprendendo tutti. Ancora primo, come in Arabia Saudita, ma non solo la Ferrari si sta dimostrando più veloce ed affidabile rispetto agli ultimi anni. L’Australia ritorna in calendario dopo due anni a causa del covid.

Un duello che si preannuncia entusiasmante e ricco di colpi di scena quello tra Leclerc e Verstappen. Se il pilota olandese, lo scorso anno, ha dovuto affrontare e superare all’ultima curva dell’ultimo gran premio il suo rivale di sempre Lewis Hamilton, quest’anno ha un altro avversario di sicuro spessore.

Il monegasco sta convincendo tutti della sua scelta per il dopo Vettel. Il tracciato dell’Albert Park avrà un nuovo layout, con quattro zone DRS aggiunte. Questo dovrebbe favorire maggiormente i sorpassi, aumentare la spettacolarità del tracciato.

Primo Lecler, davanti a Verstappen di tre decimi, poco più indietro l’altro ferrarista Sainz. Ottimo quarto posto per Alonso sull’Alpine, così come il compagno di squadra Ocon sesto. Tra le due vetture francesi si trova l’altro pilota della Red Bull, Perez, in quinta posizione. In settima posizione la prima Alfa Romeo guidata dall’ex Mercedes Bottas, quindi le due McLaren di Lando Norris e dell’idolo di casa Daniel Ricciardo con un decimo posto piuttosto deludente, a più di un secondo dal leader. Al nono posto Gasly sull’Alpha Tauri, mentre undicesima posizione troviamo la prima Mercedes di Russel che è riuscito a lasciarsi dietro l’otto volte campione del mondo Lewis Hamilton, tredicesimo. In mezzo a questo duo l’altra Alpha Tauri di Tsunoda.

Solo Sebastian Vettel non è riuscito a completare il giro ed è slittato fuori classifica, mentre quattordicesimo si è piazzato Lance Stroll sull’Aston Martin, Guanyu sull’altra Alfa Romeo, infine le due Williams e le due Haas accoppiate con Magnussen in sedicesima posizione, Schumacher in diciottesima, Albon in diciassettesima e Latifi in diciannovesima.

Qui di seguito la classifica delle PL2: