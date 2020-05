F1, Aitken critica il programma Junior della Renault

Jack Aitken non è uno che la manda a dire. Il pilota, infatti, ha immediatamente colto la palla al balzo per quanto riguarda l’intricata situazione della Renault e principalmente del programma suo programma junior- e della Formula 1, oseremmo dire- per dire la sua. Lo ricordiamo come parte proprio del programma junior della squadra francese finchè il giovane non ha preferito andare in Williams. Il perchè lo spiega lui stesso.

Il pilota anglo-coreano Aitken. Fonte: suo profilo Twitter ufficiale

Aitken: “Non sono stupito dell’addio di Ricciardo”

Il pilota anglo- coreano ha criticato aspramente il programma di cui ha precedentemente fatto parte. Jack ha infatti detto che l’addio di Daniel Ricciardo, arrivato la scorsa stagione e già in partenza alla volta della McLaren a fine 2020, era nell’aria.

“Non si può certo dire che sia sopreso del fatto che Daniel Ricciardo stia già lasciando la Renault- ha dichiarato il pilota- nella scuderia transalpina, infatti, ci sono diverse cose che non funzionano come dovrebbero. Non a caso, infatti, anche io stesso sono andato via dopo aver militato nel loro programma junior. Dopo un po’, tuttavia, ho sentito che non avrei avuto spazio per crescere ed arrivare in Formula 1 e ho cambiato rotta. Ora, come saprete, sono con la WIlliams.”

Junior in F1? Non con Alonso in giro

L’anglo-coreano ha successivamente affrontato il cuore del discorso: la Formula 1. Sebbene il team francese abbia detto a chiare lettere di non avere spazio nè per Sebastian Vettel nè per nessun altro perchè vuole promuovere un proprio pilota del programma junior, Aitken non la pensa così. Non con Fernando Alonso che va in giro “a piede libero”.

“Non vedo molte possibilità per i ragazzi giovani del programma junior della squadra francese di essere promossi in Formula 1, sinceramente – ha ammesso Jack- Di certo non con un certo Fernando che viene ad annusare che aria tira”.

Pare che l’ipotesi di vedere Alonso fare il tris con Renault sia un’ipotesi che sta via via acquistando i margini della realtà.

