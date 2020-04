F1 2020, è ufficiale: il GP di Silverstone sarà a porte chiuse

GP di Silverstone dall’alto. Fonte: F1.com

Il 2020 è senz’altro uno degli anni più movimentati della Formula 1 e dopo dieci Gran Premi cancellati e spostati ecco che arriva una buona notizia: il GP di Silverstone si farà. Se la novità terminasse qui ci sarebbe un nugolo di polemiche alle porte, che ha a che fare soprattutto la paura del contagio della pandemia del Coronavirus. Invece si può stare tranquilli, la Gran Bretagna ha organizzato tutto. Infatti, si correrà sul circuito inglese ma questa volta senza pubblico.

GP Silverstone 2020: a porte chiuse

Provate a pensarci: cosa caratterizza un Gran Premio? La domanda sembra sciocca, ha ovviamente a che fare con delle auto avanguardistiche, forse dei prototipi di quelle che guideremo in strada normalmente nel futuro. Queste si sfidano e la migliore vince. Non dimentichiamo qualcosa? Infatti, anche il pubblico riveste un ruolo importante: pensate alla folla rossa che si scatena a Monza per tifare la Ferrari, al mare di persone che applaudono, incitano e soffrono con le loro squadre ed i loro idoli, gridando talmente forte da sopraffare il frastuono dei motori, delle gomme, degli attrezzi metallici.

Tutto questo ci è stato – momentaneamente, per fortuna- negato dal Coronavirus. A Silverstone, nel 2020, regnerà il silenzio. Non ci saranno suoni di applausi, nessun sottofondo vellutato di un unico suono creato da migliaia di voci all’unisono. Solo il suono dei motori, quello ovattato e parzialmente cibernetico dei Turbo e le auto, che sfrecciano in un autodromo deserto.

L’idea è stata portata a termine per difendere noi e loro dl Coronavirus. Una decisione del genere era già nell’aria da qualche tempo e ci darebbe comunque modo di assistere ad una gara. Non è poco, chi sta annaspando in attesa di un Gran Premio lo sa, e Silverstone potrebbe essere corso addirittura due volte in una sola stagione. Inoltre, la mancanza del pubblico potrebbe comunque rendere felici i tifosi, in quanto i biglietti saranno risarciti o confermati per l’anno seguente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS