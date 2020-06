F1 2020: Calendario ufficiale delle prime Otto Gare

E’ stato pubblicato dalla FIA il Calendario ufficiale dei primi 8 Gran Premi del mondiale di Formula 1 2020 che si correranno tutti in Europa e prenderà il via il 5 luglio prossimo con il GP d’Austria.

Dopo le tappe in Ungheria, Inghilterra (dove si correranno due gare a distanza di 7 giorni come in Austria), Spagna e Belgio il calendario europeo di Formula 1 si concluderà il 6 settembre con il Gran Premio d’Italia a Monza.

Finalmente la Formula 1 è al via e ne abbiamo conferma grazie all’annuncio ufficiale relativo al calendario dell’inafferrabile stagione 2020. Le prime otto gare, infatti, hanno finalmente la loro data. Una grande notizia, attesa a lungo, che riguarda la parte del Campionato Mondiale di Formula 1 che si svolgerà in estate, senza la pausa di agosto, in Europa. Andiamo a scoprirle.

Sicuramente non dev’essere stato facile per la Formula 1 riuscire a mettere insieme per la milionesima volta un calendario che comprendesse tutte le innovazioni previste negli ultimi tempi.

Tuttavia, ecco che esce finalmente quello che sembra essere (e che ci auguriamo vivamente) l’ultima modifica al calendario della pazza 70 edizione del Mondiale.

Si parte, come si sapeva, dall’Austria che sarà per la prima volta il teatro in cui avverrà l’ “Ouverture” della Formula 1 dopo una titanica “pausa invernale” nel week-end che culmina con la gara di domenica 5 luglio. Ma non finisce qui: infatti ci apprestiamo a vedere subito il bis di Spielberg la domenica appena successiva, il 12 luglio, dopo appena giorni di pausa.

Passiamo ora alla terza gara, che sarà corsa in quel Budapest in data 19 luglio. Si tratta della terza gara consecutiva, in tre domeniche successive. Questo, prima di partire alla volta di Silverstone per un altro doppio appuntamento. Anche in Gran Bretagna, infatti, come già si vociferava, ci saranno due gare che avranno luogo domenica 2 e 9 agosto.

Dopo due settimane ci si ritrova in terra spagnola per correre al Montmelò di Barcellona- l’unico che finora ha avuto l’onore di vedere correre le nuove monoposto in occasione dei test pre-stagionali – il 16 agosto.

La settima tappa avverrà a Spa, in Belgio durante il week-end del 28-30 agosto. Nel frattempo siamo giunti al sapore autunnale di settembre, che per noi appassionati italiani ha un solo nome: Monza. Il Gran Premio Italiano, infatti, avrà luogo dal 4 al 6 settembre.

Calendario Ufficiale Gran Premi F1 2020

Calendario Ufficiale prime otto gare Formula 1 2020:

5 luglio: Red Bull Ring – Gran Premio d’Austria

12 luglio: Red Bull Ring – Gran Premio d’Austria

19 luglio: Hungaroring – Gran Premio d’Ungheria

2 agosto: Silverstone – Gran Premio d’Inghilterra

9 agosto: Silverstone – Gran Premio d’Inghilterra

16 agosto: Barcellona – Gran Premio di Spagna

30 agosto: Spa – Gran Premio del Belgio

6 settembre: Monza – Gran Premio d’Italia

