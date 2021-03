Europei Under 21, Spagna-Italia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 27-3-2021

Banco di prova importantissimo per gli azzurrini di Nicolato che sfideranno la forte selezione spagnola nella seconda giornata dell’Europeo Under 21.

Quella che metterà di fronte due delle selezioni giovanili più talentuose di questo Europeo, sarà una partita di vitale importanza per il proseguo del sogno finale, ma, allo stesso tempo, non sarà l’unica sfida da giocare al 100%.

Già nel 2019, l’Italia Under 21 diede sfoggio di una prestazione di grande classe e superiorità nei confronti della selezione spagnola con un 3-1 esaltante, che fece sognare tutta la nazione.

Purtroppo quell’avventura si concluse anzitempo per gli azzurrini, allenati in quel periodo da Di Biagio, a causa di un girone giocato sottotono che, nonostante la vittoria contro gli spagnoli, vide gli azzurri fallire contro squadre ben meno blasonate con la Spagna che si qualificò al turno eliminatorio e vinse l’Europeo di quell’anno.

L’Under 21 di Nicolato, purtroppo, ha iniziato con le stesse premesse dopo un pareggio inaspettato e deludente contro una Repubblica Ceca talentuosa, ma che sulla carta non era al livello dei nostri ragazzi.

Il gol di Scamacca è stato solo un lampo di gioia in una giornata totalmente buia che, tra espulsioni e tanta sfortuna, ha donato agli azzurri solo un punto.

Non può dire lo stesso la Spagna, che è partita col piede giusto in questo Europeo U21 grazie al roboante 3-0 rifilato ai padroni di casa della Slovenia. Protagonista della partita anche il “romano” Gonzalo Villar, autore di un gol.

La Spagna è la solita selezione pregna di qualità e di giocatori che possono, da un momento all’altro, esaltare il gioco dei compagni grazie a gesti atletici di grande eleganza. Quest’Italia, invece, è probabilmente meno tecnica, ma dal punto di vista organizzativo può dire la propria.

L’assenza di Tonali e Marchizza potrebbe farsi sentire ma il gioco della squadra di Nicolato sa esaltarsi nei momenti di grande difficoltà e questa selezione ha le carte per poter sorprendere la Spagna.

Ma quel pareggio con la Repubblica Ceca rischia di pesare come un macigno, indipendentemente dal risultato del secondo turno.

Dove vedere Spagna-Italia Under 21

Si potrà seguire la seconda giornata del Gruppo B di Euro U21 tra Spagna e Italia, con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00 di sabato 27 marzo 2021 allo Stadion Ljudski vrt di Maribor in Slovenia, tramite i canali RAI.

La sfida sarà trasmessa in diretta e in chiaro sul canale RAI 1 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di RaiPlay, scaricabile anche attraverso smartphone, o Rai Radio1.

Le ultime sulle formazioni di Spagna-Italia Under 21

Il CT Luis de la Fuente schiererà la miglior formazione possibile nella partita che, probabilmente, deciderà il passaggio del turno tra la sua Spagna e l’Italia di Nicolato.

Gli spagnoli si schiereranno con un 4-3-3 ricco di qualità con l’estremo difensore dell’Huesca, Alvaro Fernandez tra i pali; la linea dei quattro difensori sarà capitanata dall’enorme qualità di Juan Miranda Gonzalez, in gol nella scorsa partita, con Pipa sulla fascia opposta.

Il valenciano Hugo Guillamon comanderà il centro della difesa, insieme a Jorge Cuenca.

A centrocampo l’uomo di maggior lustro è, sicuramente, il giallorosso Gonzalo Villar, ma occhio anche a Martin Zubimedi, in forze alla Real Sociedad, e Puado.

Sugli esterni, in fase offensiva, ci saranno capitan Cucurella e il milanista Brahim Diaz. Davanti Abel Ruiz.

Mister Nicolato schiera un 3-5-2 molto equilibrato che dovrà fare a meno degli espulsi Riccardo Marchizza e Sandro Tonali.

Carnesecchi prende posto tra i pali, la linea difensiva, disposta con 3 interpreti, avrà come protagonisti Gabbia, Lovato e Del Prato.

Gli esterni saranno Zappa e Jacopo Sala, mentre al centro del campo agiranno Maggiore, Rovella e Frattesi.

Davanti sarà tutto nelle mani di Gianluca Scamacca e Patrick Cutrone.

Probabili formazioni Spagna-Italia Under 21

SPAGNA UNDER 21 (4-3-3): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Juan Miranda; Puado, Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Ruiz, Cucurella.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Zappa, Frattesi, Rovella, Maggiore, Sala; Cutrone, Scamacca.

Precedenti e statistiche di Spagna-Italia Under 21

Per 3 volte Spagna e Italia si sono incontrate per giocarsi la finale degli Europei Under 21.

Nel 1986, il doppio confronto diede ragione alla Spagna che vinse solo grazie ai calci di rigore; nel 1996, sempre dal dischetto, gli azzurrini ebbero la loro rivincita, mentre nel 2013 sono stati di nuovo gli spagnoli ad imporsi per 4-2.

L’ultimo confronto Europeo risale al 2019 in cui gli azzurrini vinsero 3-1 ai gironi, ma la Spagna vinse l’Europeo.

Spagna e Italia sono le squadre più vittoriose della competizione. 5 vittorie per parte.

