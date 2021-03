Europei Under 21, Italia-Slovenia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 30-3-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Italia-Slovenia, terza giornata della fase a gironi (gruppo B) degli Europei Under 21, in programma domani alle 21:00.

La qualificazione ai quarti di finale è praticamente appesa ad un filo per gli azzurrini di Paolo Nicolato che, dopo i pareggi contro Repubblica Ceca e Spagna, deve necessariamente battere la Slovenia per non dire addio, per la seconda volta consecutiva alla fase a gironi, agli Europei di categoria. Senza Tonali, squalificato per 3 giornate, Delprato, fermato per somma di ammonizioni e Rovella e Scamacca espulsi nella sfida contro gli spagnoli, il tecnico vicentino sarà costretto a scelte obbligate con Raspadori che dovrebbe prendere il posto dell’attaccante del Genoa accanto a Cutrone e Gabbia che dovrebbe essere invece il terzo di difesa insieme a Marchizza e Lovato.

Dal canto loro, gli sloveni, seppur ultimi nel girone, possono ancora sperare nella qualificazione. Battendo infatti l’Italia, con conseguente pareggio o sconfitta della Repubblica Ceca contro la Spagna, gli uomini di Ačimovič accederebbero ai quarti di finale come secondi del girone B. Uno scenario che chiaramente noi non ci auguriamo.

Italia-Slovenia, 3° giornata girone B Europei Under 21.

Le ultime sulle formazioni di Italia e Slovenia

Per quanto riguarda le formazioni, Nicolato dovrebbe schierare i suoi con un classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Carnesecchi in porta. Davanti a lui, Marchizza, Gabbia e Lovato. Centrocampo a cinque con Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega e Sala. In attacco la coppia formata da Raspadori e Cutrone.

Ačimovič dovrebbe invece optare per un più articolato 4-2-3-1. Zekic quindi in porta con, a fargli da schermo, Zinic, Brekalo, Zaletel e Kolmanic. A centrocampo spazio a Petrovic e Cerin con Rogelj, Elsnik e Matko sulla trequarti a fare da sostegno all’unica punta, Celar.

Probabili formazioni Italia-Slovenia

Italia Under 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Raspadori.

Slovenia Under 21 (4-2-3-1): Zekic; Zinic, Brekalo, Zaletel, Kolmanic; Petrovic, Cerin; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar.

Come vedere Italia-Slovenia in diretta TV e streaming

Italia-Slovenia sarà visibile in chiaro ed in esclusiva, a partire dalle 21:00, su Rai Due. Via streaming invece, il match tra azzurrini e sloveni sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Italia-Slovenia

La radiocronaca di Italia-Slovenia sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra le selezioni Under 21 di Italia e Slovenia sono complessivamente 8 con un bilancio che dice 7 vittorie italiane e 1 pareggio. L’ultimo precedente risale al settembre 2017, quando nella gara amichevole giocata al Tombolato di Cittadella, gli azzurrini, al tempo guidati da Luigi Di Biagio, trionfarono per 4-1 grazie alle reti di Cutrone, Favilli, Chiesa ed Orsolini.

