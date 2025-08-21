Genoa – Lecce: dove vederla in Diretta Tv/Streaming Live e Probabili Formazioni

Genoa - Lecce - Stadiosport.it

Dove vedere Genoa – Lecce in Diretta Tv e Streaming Live, 1° Giornata Serie A, sabato 23 Agosto ore 18:30.

La Serie A 2025/26 prende il via con un match che promette spettacolo: Genoa-Lecce, in programma sabato 23 agosto alle 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Da un lato il Genoa di Patrick Vieira, desideroso di cominciare la stagione con il piede giusto, dall’altro il Lecce di Eusebio Di Francesco, deciso a sorprendere.

Entrambe le squadre puntano alla salvezza come obiettivo minimo stagionale.

Il Genoa la scorsa stagione dopo un deludente avvio sotto la guida di Gilardino con Vieira in panchina ha cambiato rotta e ha chiuso la stagione con una salvezza tranquilla al 13° posto con 43 punti.

Il Lecce invece con Gotti prima e Giampaolo successivamente è riuscito ad agguantare la salvezza all’ultima giornata andando a vincere all’Olimpico contro la Lazio e chiudendo al quartultimo posto davanti a Empoli e Venezia.

Ecco tutte le informazioni utili su probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in TV e streaming.

Dove vedere Genoa-Lecce in Diretta TV e Streaming

Piattaforma Come vederla Canale / App Dispositivi principali Requisiti Streaming ufficiale Diretta live in esclusiva DAZN Smart TV compatibili, browser PC, smartphone/tablet, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Abbonamento attivo; connessione stabile Diretta TV (satellite) Per clienti con abbonamento congiunto Sky canale 215 Decoder Sky Q / Sky Glass Abbonamento Sky; attivazione relativa opzione sull’account

La sfida tra Genoa e Lecce sarà disponibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN, visibile tramita app sulle smart TV di ultima generazione e su qualsiasi televisore collegato a console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oltre che tramite TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

In alternativa, gli utenti che possiedono un abbonamento sia a DAZN che a Sky potranno seguire l’incontro attraverso il canale DAZN 2, sintonizzandosi sul numero 215 della piattaforma Sky.

La telecronaca di Genoa-Lecce su Dazn sarà Riccardo Mancini.

Probabili Formazioni Genoa-Lecce

Patrich Vieira schiera il suo Genoa con il 4-2-3-1 con Leali in porta e davanti a lui Ostigard e Vasquez centrali con Norton a destra e Martin a sinistra. I due di centrocampo sono Masini e Frendrup. In attacco Colombo punta centrale supportato da Carboni, Stanciu e Gronbaek.

Di Francesco manda in campo il suo Lecce con il 4-3-3 con Falcone in porta e davanti a lui Gaspar e Tiago Gabriel centrali con Kouassi a destra e Gallo a sinistra. A centrocampo c’è Pierret in cabina di regia affiancato da Coulibaly e Helgason. In attacco il tridente formato da Camarda, Banda e Sottil.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo.

Allenatore: Patrick Vieira.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Sottil, Camarda, Banda.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Analisi pre-partita di Genoa – Lecce

Il Genoa vuole partire forte per regalare subito entusiasmo al proprio pubblico e costruire una stagione solida. Il rientro di giocatori chiave e l’inserimento di nuovi innesti hanno alzato il tasso tecnico della rosa.

Il Lecce punta sulla velocità del tridente e sull’imprevedibilità delle giocate di Camarda, ma dovrà mantenere grande equilibrio in fase difensiva per non concedere troppo spazio agli uomini di Vieira.

Ci aspetta una sfida intensa, dove il possesso palla del Genoa potrebbe scontrarsi con le ripartenze veloci del Lecce.

Pronostico Genoa-Lecce

Il Genoa parte leggermente favorito grazie al fattore campo e a un centrocampo più solido, ma il Lecce ha tutte le carte per creare problemi con la sua velocità offensiva.

Pronostico consigliato: