1° Serie A 2025-26 Orari Diretta Partite su Sky e Dazn

Tutto pronto per il Campionato di Serie A 2025-26 che prende il via il week end del 23-24 Agosto: tutte le partite saranno trasmesse in Diretta Streaming su DAZN mentre 3 saranno in onda anche in Diretta Tv su Sky.

La 1° Giornata di Serie A 2025-26 scatta sabato 23 agosto alle 18:30 con 2 match in programma: Genoa – Lecce e Sassuolo – Napoli. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta Streaming in esclusiva su DAZN.

Alle 20:45 di sabato 23 agosto il Milan di Max Allegri fa il suo esordio a San Siro contro la neo promossa Cremonese. Milan-Cremonese delle 20:45 sarà trasmesso in diretta Streaming in esclusiva su DAZN.

La Roma di Gasperini farà il suo esordio all’Olimpico contro il Bologna sempre sabato 23 agosto alle 20:45. Il match Roma-Bologna sarà trasmesso in Diretta Tv su Sky e DAZN.

Domenica 24 agosto alle 18:30 sono in programma altri 2 match: Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio.

Cagliari-Fiorentina sarà trasmesso in Diretta Streaming in esclusiva su DAZN mentre Como-Lazio sarà visibile anche in Diretta Tv su Sky.

Alle 20:45 di domenica 25 agosto giocano Atalanta – Pisa e Juventus-Parma ed entrambe i match saranno visibili in diretta streaming in esclusiva su DAZN.

Lunedì 25 agosto infine alle 18:30 l’Udinese ospita il Verona e il match sarà trasmesso in esclusiva in Diretta su DAZN.

Alle 20:45 chiude la 1° Giornata di Serie A Inter-Torino che sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN ed in Diretta Tv su Sky.

1° GIORNATA (23-25 AGOSTO 2025)

Sabato 23 agosto

ore 18.30: Sassuolo-Napoli Diretta in esclusiva su DAZN – [Arbitro Ayroldi]

ore 18.30: Genoa-Lecce Diretta in esclusiva su DAZN – [Arbitro Massa]

ore 20.45: Roma-Bologna Diretta Tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su DAZN, Sky Go, NOW – [Arbitro Zufferli]

ore 20.45: Milan-Cremonese Diretta in esclusiva su DAZN – [Arbitro Collu]

Domenica 24 agosto

ore 18.30: Como-Lazio diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e streaming su DAZN, Sky Go, NOW – [Arbitro Manganiello]

ore 18.30: Cagliari-Fiorentina [Arbitro Sozza] Diretta in esclusiva su DAZN–

ore 20.45: Juventus-Parma [Arbitro Marcenaro] Diretta in esclusiva su DAZN –

ore 20.45: Atalanta-Pisa [Abitro Arena] Diretta in esclusiva su DAZN –

Lunedì 25 agosto