Europei Under 21, Video Highlights Spagna-Italia 0-0: Sintesi 27-3-2021

Video Gol e Highlights Spagna-Italia 0-0, 2° Giornata Gruppo B Europei Under 21: traversa di Frattesi, espulsi Scamacca e Rovella per doppia ammonizione e rosso diretto per Mingueza

Solo un pareggio tra Spagna e Italia allo Stadio Ljudski vrt di Maribor in Slovenia nella seconda giornata del Girone B degli Europei Under 21.

Gli azzurrini sono ancora vivi, visto che la Repubblica Ceca ha pareggiato contro la Slovenia e gli stessi iberici devono assolutamente vincere nell’ultimo turno per conquistare il passaggio del turno.

Sintesi di Europei Under 21, Spagna-Italia 0-0

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi molto blandi. Gli spagnoli cercano di fare possesso palla, ma senza velocità e con poche idee, mentre gli italiani sono bravi a difendere ordinati e compatti, non riuscendo però a ripartire in contropiede.

Dopo le conclusioni imprecise di Miranda e Pobega, la grande occasione è nei piedi di Frattesi, che colpisce la traversa.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo anche più brutto della prima frazione di gioco, visto che ci sono tanti errori in fase di costruzione di gioco da parte di entrambe le squadre.

Ci provano Garçia, Moncayola e Ruiz, ma senza grande pericolosità, mentre gli italiani non riescono mai a tirare in porta.

Nel finale succede di tutto al 89′ minuto con le espulsioni di Rovella e Scamacca per doppia ammonizione e il rosso diretto per Mingueza per rissa e Carnesecchi è miracoloso su Pipa, mentre Garçia sfiora il palo con una deviazione.

Highlights e Video Gol di Europei Under 21, Spagna-Italia 0-0:

Tabellino di Europei Under 21, Spagna-Italia 0-0

SPAGNA U21 (4-3-3) : Álvaro Fernández; Óscar Mingueza, Hugo Guillamón (46′ Pipa), Cuenca, Miranda; Manu García, Zubimendi (80′ Fran Beltrán), Villar; Javi Puado, Abel Ruiz, Cucurella (C).

A disp.: Josep Martínez (GK), Álex Domínguez (GK), Adrià Pedrosa, Pozo, Jon Moncayola, Brahim Díaz, Dani Gómez, Riqui Puig, Barrenetxea, Yéremi.

All.: de la Fuente.

ITALIA U21 (3-5-2) : Carnesecchi; Lovato, Delprato [C], Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Scamacca, Cutrone (C) (70′ Raspadori).

A disp.: Plizzari (GK), Cerofolini (GK), Colombo, Pirola, Zappa, Sala, Maggiore.

All.: Nicolato.

Arbitro: Harm Osmers (Germania).

Assistente 1: Eduard Beitinger (Germania).

Assistente 2: Dominik Schaal (Germania).

Quarto Ufficiale: Bartosz Frankowski (Polonia).

Marcatori:

Ammoniti: 16′ Hugo Guillamón (Spagna U21), 24′ Frabotta (Italia U21), 35′ Pobega (Italia U21), 44′ Villar (Spagna U21), 51′ Delprato (Italia U21), 69′ Rovella (Italia U21), 76′ Zubimendi (Spagna U21), 82′ Scamacca (Italia U21), 86′ Scamacca (Italia U21), 87′ Rovella (Italia U21).

Espulsi: 86′ Scamacca (italia U21), 87′ Óscar Mingueza (Spagna U21).

Note: recupero 1’pt, 0’st. Calci d’angolo: 3-1. Temperatura: 12°C (Serata limpida).

Spettatori: porte chiuse.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

