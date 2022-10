Europei Under 21 2023, i gironi: Italia nel Gruppo D con Francia, Norvegia e Svizzera

Prendono forma i Gironi degli Europei Under 21, gli azzurini di Paolo Nicolato pescano dalle urne di Budapest Francia, Svizzera e Norvegia.



I sorteggi di Bucarest hanno decretato quelli che saranno i gironi del prossimo Europeo Under 21 che andrà in scena nel periodo tra 21 giugno e l’8 luglio 2023 e si disputeranno tra Romania e Georgia.

L’Italia Under 21, guidata dal Mister Paolo Nicolato, dopo essersi imposta nelle qualificazioni, restando imbattuta in tutte le gare disputate con 7 vittorie e 3 pareggi collezionati dagli azzurri, passa senza troppi patemi il Gruppo F. Nei sorteggi di Budapest gli azzurini sono stati inseriti, invece, nel Girone D dove incontreranno Francia, Svizzera e Norvegia.

Ma le urne di Budapest hanno definito anche quelli che saranno tutti gli altri gironi della competizione. Molto avvincente il Girone A, dove si incontreranno Georgia, Portogallo, Belgio e Olanda. Nel Girone B a farla da padrone dovrebbe essere la Spagna che incontrerà squadre più che alla mano come Romania, Ucraina e Croazia. Mentre nel Girone C Inghilterra e Germania si troveranno a contendersi il primato del gruppo con Israele e Repubblica Ceca come fanalini di coda.

Tutti i Gironi Dell’Europeo Under 21 2023

Girone A: Georgia, Portogallo, Belgio e Olanda



Girone B: Spagna, Romania, Ucraina e Croazia



Girone C: Inghilterra, Germania, Repubblica Ceca e Israele.



Girone D: Italia, Francia, Svizzera e Norvegia.