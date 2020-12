Europei Under 21 2021, sorteggio gironi: Italia nel Gruppo B con Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca

L’Italia Under 21 è nel Gruppo B con Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia. Ecco il quadro con tutti gli altri gironi

E’ un’urna agrodolce quello di Nyon, in Svizzera, dove sono stati sorteggiati i gironi della fase finale dei prossimi Europei Under 21, in programma nell’estate del 2021 in Ungheria e Slovenia.

Infatti, all’Italia Under 21 sono capitati i pari età della Spagna, tra le grandi favorite per la vittoria finale e campioni in carica della competizione iridata dell’edizione del 2019 in Italia.

Non certo un facile avversario per la nazionale italiana, che dovrà sfidare anche i padroni di casa della Slovenia e la Repubblica Ceca, sicuramente due partite molto più abbordabili sulla carta.

Ma la buona notizia è aver evitato avversari del livello di Francia, Portogallo, Inghilterra, Croazia, Svizzera, queste ultime quattro nello stesso gruppo, il D, quello di ferro, oltre a Danimarca, nel Gruppo C con i francesi, la Russia e l’Islanda, Olanda e Germania, nel Gruppo A con i padroni di casa dell’Ungheria e la Romania.

Per la prima volta saranno quattro i gironi e sedici le squadre partecipanti. Perciò, saranno le prime e le seconde classificate a qualificarsi ai quarti di finale.

Si ricorda che la fase a gironi andrà in scena dal 24 al 31 marzo 2021, mentre la fase ad eliminazione diretta si svolgerà tra il 31 maggio e il 6 giugno 2021.

Le date sono state anticipate per permettere ai calciatori convocati di poter poi disputare anche gli Europei della nazionali maggiori e le Olimpiadi di Tokyo, qualora ovviamente i ct delle rispettive nazionali dovessero chiamarli in causa.

Ecco tutti i gironi:

GRUPPO A

Ungheria

Germania

Romania

Olanda

GRUPPO B

Slovenia

Spagna

Repubblica Ceca

Italia

GRUPPO C

Russia

Islanda

Francia

Danimarca

GRUPPO D

Portogallo

Croazia

Inghilterra

Svizzera

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS