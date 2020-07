Europa League, sorteggio quarti-semifinali: Inter con Bayer Leverkusen, Roma contro Olympiacos o Wolverhampton

La Roma affronterà la vincente tra Olympiacos e Wolverhampton se vincesse contro il Siviglia, mentre l’Inter ha pescato il Bayer Leverkusen, che ha vinto 3-1 all’andata contro i Ranges, qualora riuscissero ad eliminare il Getafe

Tutte le partite rimanenti si disputeranno in campo neutro e in partita secca in Germania, così come l’intera Final Eight di Europa League.

Questa è la decisione della Uefa, che ha stabilità che Inter-Getafe e Roma-Siviglia si giocherà in uno dei quattro stadi che ospiteranno i quarti di finale, le semifinali e la finale: all’Arena di Dusseldorf, all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, alla MSV Arena di Duisburg e allo Stadion Koln di Colonia.

Mentre le altre partite ripartiranno dai risultati delle sfide d’andata: il Basaksehir proverà a difendere la vittoria per 1-0 contro il Copenaghen, così come lo Shakhtar Donetsk riparte dal 2-1 contro il Wolfsburg; più facile, invece, per Manchester United, Bayer Leverkusen e Basilea, che vinsero la prima sfida 5-0, 3-1 e 3-0 rispettivamente contro Linz, Rangers e Eintracht Francoforte, mentre si riparte dal pareggio per 1-1 tra Olympiacos e Wolverhampton.

Comunque, gli ottavi di finale si disputeranno il 5 e il 6 agosto, mentre i quarti di finale sono in programma il 10 e l’11 agosto, le semifinali il 16 e il 17 agosto e la finale il 21 agosto a Colonia.

Il sorteggio di Nyon non è stato così negativo per le squadre italiane, visto che l’Inter, qualora riuscisse a vincere la gara secca contro il Getafe, poi dovrà affrontare il Bayer Leverkusen, che risulta essere in vantaggio contro i Rangers.

Mentre la Roma, che ha l’impegno più difficile contro il Siviglia, sempre in gara secca e in sede da definire, affronterà la vincente della sfida tra Olympiacos e Wolverhampton, al momento in perfetto equilibrio.

Per le altre, invece, possibile derby tra Wolfsburg e Eintracht Francoforte, se riuscissero a ribaltare le sconfitte contro Shakhtar Donetsk e Basilea, mentre il Manchester United sfiderà la vincente tra Basaksehir e Copenaghen.

Ecco tutti gli accoppiamenti e le sfide dei quarti di finale e delle semifinali di Europa League:

La vincente di Wolfsburg (GER) / Shakhtar Donetsk (UKR)-La vincente di Eintracht Frankfurt (GER) / Basel (SUI)

La vincente di LASK (AUT) / Manchester United (ENG)-La vincente di İstanbul Başakşehir (TUR) / Copenhagen (DEN)

La vincente di Inter (ITA) / Getafe (ESP)-La vincente di Rangers (SCO) / Leverkusen (GER)

La vincente di Olympiacos (GRE) / Wolves (ENG)-La vincente di Siviglia (ESP) / Roma (ITA)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS