Europa League, sorteggio ottavi: Inter-Getafe e Siviglia-Roma

L’Inter affronta il Getafe, la Roma pesca il Siviglia

Bene, ma non benissimo. Così si può sintetizzare l’urna di Nyon. Infatti, in Svizzera sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League.

E’ stata un’urna agrodolce per l’Italia, visto che Inter e Roma affronteranno le due squadre spagnole, Getafe e Siviglia.

Dopo aver eliminato l’Ajax ai sedicesimi di finale, sicuramente i galiziani sono ad oggi la grande sorpresa di questa competizione e non sarà facile per l’Inter, che ha superato senza problemi il Ludogorets, superare il turno, soprattutto in trasferta.

E’ la grande favorita per la vittoria finale, invece, la squadra andalusa, seppur non sia più competitiva come qualche anno fa. Il Siviglia ha eliminato il Cluj non senza problemi, così come la Roma, che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per qualificarsi contro il Gent.

Anche gli altri incroci sono davvero interessanti, a partire dalla sfida tra Olympiakos, che ha già eliminato l’Arsenal, e il Wolverhampton, che ha messo a ferro e fuoco l’Espanyol, continuando con lo Shakhtar Donetsk, che avrà l’arduo compito di replicare quanto fatto contro il Benfica sfidando il Wolfsburg, e finendo con l’incrocio tra la vincente di Eintracht Francoforte-Salisburgo e Basilea.

Infine, il Bayer Leverkusen, dopo aver ragione del Porto, giocherà contro i Rangers, mentre il Basaksehir dovrà superare anche l’ostacolo Copenaghen dopo aver eliminato lo Sporting Lisbona, e il Manchester United dovrà confermarsi anche contro il LASK Linz, una cenerentola capace di aver la meglio sull’AZ Alkmaar.

Ecco tutti gli accoppiamenti e le sfide degli ottavi di finale di Europa League:

Basaksehir-Copenaghen

Olympiakos-Wolverhampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

Inter-Getafe

Siviglia-Roma

Eintracht/Salisburgo-Basilea

Lask Linz-Manchester United

