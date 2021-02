Europa League, sorteggio ottavi 26-2-2021: Roma-Shakhtar Donetsk e Manchester United-Milan

Il Milan pesca il Manchester United, la Roma giocherà contro lo Shakhtar Donetsk

Non poteva andare peggio di così alle squadre italiane nel sorteggio di Nyon, in Svizzera, durante l’urna che ha deciso gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League.

Infatti, la Roma affronterà il passato del grande ex Paulo Fonseca, che dovrà dimenticare di essere stato uno degli artefici del grande Shakhtar Donetsk degli ultimi anni.

Di male in peggio, invece, per il Milan, che ha pescato la favorita assoluta per la vittoria finale, cioè il Manchester United, in una doppia sfida dal profumo di Coppa dalle grandi orecchie e con in campo un numero incredibile di trofei Internazionali in bacheca.

Le partite di andata sì disputeranno giovedì 11 marzo, mentre le sfide di ritorno saranno in programma il giovedì successivo, il 18 marzo.

Tutte le altre sfide sembrano in realtà già decise, visto che l’Ajax giocherà contro l’incredibile Young Boys, scontro diretto tra le sorprese della competizione Granada e Molde, il Villareal incrocerà il cammino della Dinamo Kiev, l’Arsenal dovrà superare l’ostacolo Olympiacos, il Tottenham non dovrà commettere l’errore di sottovalutare la Dinamo Zagabria e, infine, Slavia Praga e Rangers Glasgow vogliono continuare a sognare il lungo cammino europeo.

Ecco tutti gli accoppiamenti e le sfide degli ottavi di finale di Europa League:

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villareal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Rangers Glasgow

Granada-Molde

