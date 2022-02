Europa League, sorteggio Ottavi 25-2-2022: Atalanta-Bayer Leverkusen

L’Atalanta pesca il Bayer Leverkusen

Non poteva andare peggio di così in quel di Nyon. Infatti, l’Atalanta ha pescato il Bayer Leverkusen come avversaria da affrontare negli ottavi di finale di Europa League.

Non poteva andare peggio di così, visto che c’erano sicuramente avversarie più abbordabili, ovviamente almeno sulla carta, per i bergamaschi, che hanno superato il turno degli Spareggi dei Play-off eliminando molto agevolmente l’Olympiacos nella doppia sfida disputata in una settimana.

Il Bayer Leverkusen ha vinto il proprio gruppo ed era nell’urna delle prime classificate dei gironi, insieme a Lione, Monaco, West Ham e Eintracht Francoforte, le altre competitors che i nerazzurri avrebbero voluto sicuramente evitare.

E’ pure vero che l’Atalanta ha dimostrato di poter battere chiunque, magari sperando di recuperare qualche attaccante per la sfida d’andata, che si giocherà giovedì 10 marzo al Gewiss Stadium, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, a Bergamo, per poi disputare il ritorno in Germania il 17.

Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, sicuramente le sfide più interessanti risultano l’incrocio quasi da coppa dalle grandi orecchie tra Porto, che ha eliminato la Lazio, e Lione, così come la trasferta del Monaco contro lo Sporting Braga, mentre sarà davvero difficile per gli inglesi del West Ham avere la meglio del Siviglia, che tenterà in tutti i modi di arrivare fino in finale, che giocherebbe in casa nell’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Il Barcellona, che ha eliminato il Napoli, ha pescato il Galatasaray, mentre si prospettano estremamente equilibrati gli incroci tra Rangers Glasgow, capace però di eliminare il Borussia Dortmund, e Stella Rossa, e tra Betis Siviglia e Eintracht Francoforte.

Discorso a parte, invece, per l’ottavo di finale che vede coinvolte Lipsia e Spartak Mosca, che potrebbe subire delle variazioni o limitazioni a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

Ecco tutti gli accoppiamenti e le sfide degli Ottavi di finale di Europa League:

Rangers Glasgow-Stella Rossa Belgrado

Sporting Braga-Monaco

Porto-Lione

Atalanta-Bayer Leverkusen

Siviglia-West Ham

Barcellona-Galatasaray

Lipsia-Spartak Mosca

Betis Siviglia-Eintracht Francoforte

