Europa League, Slavia Praga-Roma 2-0, voti e pagelle: “Harakiri giallorosso, Masopust domina la sfida”

La Roma non tira e perde il primo posto nel girone proprio ai danni dello Slavia Praga.

La pagelle dello Slavia Praga

Mandous 6,5: C’è il suo marchio sul trionfo dello Slavia. Decisivo nella parata su Belotti che avrebbe potuto indirizzare il match in binari diversi.

Masopust 7,5: Domina. E’ il vero trascinatore dello Slavia Praga con una prestazione di qualità, muscoli e tanta foga. E’ perennemente una spina nel fianco per la Roma e alla fine trova anche il gol del 2-0 con un gran tiro da fuori. Man of the Match. (Dal 78′ Sevcik SV).

Ogbu 6,5: Incaricato di dover presidiare la difesa contro Lukaku e Belotti, non gli avversari più facili da affrontare, eppure gioca una sfida veramente importante limitando gli attaccanti giallorossi.

Holes 6: Meno sfavillate del compagno di squadra, ma comunque efficace.

Doudera 6,5: Ha tanta corsa e la mette subito in mostra. Bravo anche nei cross, molti sono effettivamente pericolosi e hanno creato qualche problema alla difesa della Roma.

Zafeiris 7: Che prestazione! Ha qualità e intelligenza per incidere e lo dimostra nella serata casalinga contro un avversario di alto livello. Sempre al centro della manovra dei suoi. (Dal 78′ Vlcek SV).

Dorley 6: Fa molto lavoro sporco che in una partita del genere è sempre importante. (Dall’89’ Van Buren SV).

Boril 6: Celik non è irresistibile dalle sue parti. Si limita ad amministrare senza errori e con buone azioni.

Jurecka 7: Il gol del vantaggio materializza le speranze dei suoi che iniziano a credere nella possibilità della vittoria. Fa a spallate, senza paura, contro i centrali della Roma e ne esce bene. (Dall’87’ Wallem SV).

Chytil 6: Non è il più vistoso dei suoi, ma aiuta i compagni e tutto sommato contribuisce alla vittoria. (Dal 96′ Hromada SV).

Provod 6,5: Meriterebbe anche il gol, ma Svilar glielo nega. La prestazione è davvero buona, fa da fulcro all’attacco e lo ispira dal punto di vista tecnico.

Jindrich Trpisovsky 7,5: Protegge il primo posto nel girone, esce “indenne” dal doppio confronto della Roma (1 vittoria a testa) e oggi non ne sbaglia una. Lo Slavia è entrato in campo con l’estrema convinzione di poter vincere questa partita e alla fine ci è riuscito.

Le pagelle della Roma

Svilar 6,5: Subisce due gol, ma in realtà evita che i suoi possano incappare in una debacle con belle parate.

Mancini 5,5: L’azione dell’1-0 dello Slavia lo vede protagonista di una marcatura non proprio eccelsa. Sembra un po’ stanco.

Llorente 6: Fa il suo, non si registrano errori sui duelli e contrasti con gli attaccanti dello Slavia. (Dal 77′ Renato Sanches SV).

N’Dicka 6: La partita non è malvagia, peccato che sul gol di Masopust è totalmente fermo. Sembra comunque il più attivo tra i centrali.

Celik 6: Dolceamaro. Da una parte, c’è una sgroppata interessante che ha spaventato la difesa dello Slavia, dall’altra un proseguo della partita dove sembra sempre troppo timido.

Bove 5,5: Inizia la partita male, andando poi a migliorare col passare del tempo, ma l’impressione è che non fosse la sua giornata. Masopust lo salta facilmente.

Paredes 6: La sua fisicità paga ed è sicuramente il migliore a centrocampo. Ci prova anche con lanci e suggerimenti ai compagni. (Dall’84’ Joao Costa SV).

Aouar 5,5: Altra gara che dura solo un tempo e altra gara opaca. Non è mai pericoloso e sembra ancora fuori condizione. (Dal 46′ Cristante 5,5: Ci mette poco del suo carisma e della sua qualità).

El Shaarawy 5: Giornata storta, non ha grandi possibilità di accendersi in attacco e sbaglia davvero tanto. (Dal 46′ Karsdorp 5: Inserito per difendere meglio e magari ripartire. Non fa nè uno, nè l’altro).

Lukaku 5: Dopo 15 partite consecutive di Europa League in gol, finisce la striscia positiva di Big Rom. Non tira mai e viene cancellato dai difensori cechi.

Belotti 5,5: Ha una grande occasione, almeno ci prova. La sua prestazione è comunque insufficiente. (Dal 69′ Dybala 6: Con la sua tecnica, la musica sembra leggermente cambiare).

Salvatore Foti (sostituisce Josè Mourinho) 4,5: Bastava una vittoria per la qualificazione e per mettere in ghiaccio anche il primo posto, la Roma sbaglia totalmente approccio. Non tira mai e si mette sulla difensiva regalando, di fatto, la partita agli avversari. Ora la Roma è seconda.