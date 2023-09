Europa League, Sheriff Tiraspol-Roma 1-2, voti e pagelle: “Lukaku subito decisivo, Paredes e Cristante sugli scudi”

La Roma vince in trasferta grazie alla rete di Lukaku.

Le pagelle dello Sheriff Tiraspol

Koval 6: Non è impegnato molto nel primo tempo. Incolpevole sull’autorete di Kiki e sul gol di Lukaku.

Tovar 7: Ottimo match per l’interno difensivo di Bordin. Bravo a prevedere gli inserimenti dei calciatori giallorossi, ancor più bravo a realizzare la rete del pareggio che, purtroppo per lui, non resiste fino a fine match. (Dall’88’ Luvannor SV).

Kiki 5: Sull’autorete non ha molte colpe, anzi, è sfortunato. L’errore da matita rossa è sul gol di Lukaku dove è completamente fuori posizione.

Garananga 6: Imposta il gioco dalle retrovie con semplicità. Non vuole strafare, ma non commette errori.

Zohouri 6: Chiude bene gli spazi su Zalewski. In attacco non si mette molto in mostra, ma in difesa commette poche sbavature.

Talal 6: Ottimo primo tempo, nel secondo meno preciso e commette ingenuamente la punizione da cui nasce il gol della Roma. (Dal 96′ Botan SV).

Ademo 5,5: Fa molto lavoro oscuro ed è attento nell’aiutare la retroguardia, ma sbaglia troppo in fase di impostazione.

Fernandes 5: Non è la sua serata. Poco lucido e poco attento. Regala una punizione dal limite alla Roma e ha il tempo per farsi espellere.

Artunduaga 5,5: Alterna buone giocate a qualche errore di troppo. Non riesce a contenere Lukaku in occasione del vantaggio giallorosso. (Dall’88’ Apostolakis SV)

Mbekeli 6: Nel primo tempo è sfortunato colpendo il palo e nella ripresa sfiora il gol con un tiro di poco alto. Ci prova e si fa apprezzare.

Ankeye 6: Buone sponde e buona propensione ad aiutare la squadra. Non tira quasi mai, ma infastidisce i portatori di palla giallorossi. (Dal 71′ Ricardinho 5,5: Non è l’ingresso desiderato).

Roberto Bordin 5,5: La sua squadra si spegne nel secondo tempo ed è un peccato. I primi 45 minuti sono ben giocate, ma poi mancano le idee per colpire la Roma in tutti i 90 minuti.

Le pagelle della Roma

Svilar 6: Non ha colpe sul gol subito e ringrazia il palo sul tiro di Mbekeli. Comunque è una buona partita la sua.

Mancini 6,5: Il più attento e preciso in fase difensiva. Bravo sia in fase di impostazione, con interessanti lanci lunghi, sia nelle marcature dove non soffre le idee dell’attacco dello Sheriff.

Llorente 6: Partita attenta e senza sbavature. Meno “vistoso” di Mancini, ma efficace.

N’Dicka 5,5: Il gol di Toval è anche colpa del suo svarione difensivo, non è la sua miglior uscita.

Karsdorp 6: Prova a spingere sulla fascia destra per creare pericoli e superiorità in fase d’attacco, si spegne alla lunga, ma è comunque una buona prova la sua.

Renato Sanches 6: Sfortunato, è costretto al cambio per un problema fisico dopo meno di mezz’ora. (Dal 28′ Paredes 7: Ingresso impeccabile. Confeziona la punizione che porta il vantaggio giallorosso, ma soprattutto è presente in ogni geometria e triangolazione delle manovre della Roma).

Cristante 7: Vivace e attento in entrambe le fasi. La sua partita è di alta caratura, ma la cosa migliore la offre allo scadere quando riesce a servire l’assist per Lukaku, che vale i tre punti.

Aouar 5,5: Non era ancora al meglio della condizione e si vede. Non brilla come suo solito. (Dal 62′ Bove 6: Buon ingresso, porta ordine).

Zalewski 5,5: Partita col freno a mano perennemente tirato. Spinge poco nelle sue zone e soffre le marcature dello Sheriff. (Dal 62′ Spinazzola 6: Più convincente del compagno di reparto).

El Shaarawy 6: Partita tranquilla per il Faraone. Prova un paio di conclusioni, preciso nei passaggi e nelle idee, senza, però, mettere lo zampino con qualcosa di realmente illuminante. (Dal 62′ Dybala 6,5: Entra col piglio giusto e ispira l’azione del 2-1. Il solito Paulo).

Lukaku 7: Ha una voglia matta di mostrarsi subito decisivo e alla fine della partita può dirsi soddisfatto. E’ suo il gol della vittoria (12 partite consecutive di Europa League in cui timbra il cartellino) e mostra le sue doti da centravanti puro spaventando la difesa dello Sheriff. (Dall’80’ Belotti SV)

Josè Mourinho 6,5: Più che la prestazione, l’importante è il risultato, la risposta di alcuni calciatori e, sicuramente, il gol di Lukaku. La Roma inizia bene la propria spedizione europea contro un avversario rivelatosi ostile.