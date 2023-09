Europa League, Sheriff Tiraspol-Roma 1-2, Mourinho: “Era importante vincere”

Josè Mourinho ha parlato al termine della sfida di Europa League.

Vittoria importante per la Roma di Josè Mourinho che inizia col piede giusto la spedizione europea, in Europa League, battendo lo Sheriff Tiraspol nella gara esterna, valida come la prima sfida della fase a gironi.

Il gol di Lukaku ha regalato 3 punti importanti ai giallorossi e Mourinho si può dire soddisfatto della prestazione generale della squadra.

Proprio lo Special One, tramite i canali della società, ha speso alcune parole per parlare del girone di Europa League e della partita vinta: “Era importante vincere, lo scorso anno ci eravamo messi in posizione di difficoltà perdendo con il Ludogorets. Il primo tempo non mi è piaciuto, mentre nel secondo ci siamo dimostrati più dinamici e vogliosi, ho avuto la sensazione, dopo il 2-1 che lo Sheriff non potesse recuperarci visto che stavamo giocando bene. Partita difficile e trasferta difficile, soprattutto dal punto di vista mentale, adesso dobbiamo pensare a domenica. La prossima partita, contro il Servette, sarà già importante per la classifica. Dopo l’1-1 la squadra è stata forte mentalmente, non stavamo giocando bene nel primo tempo, ma abbiamo avuto una reazione importante che ci ha permesso di giocare un buon primo tempo, potevamo chiudere la partita anche prima in termini di risultati, ma comunque abbiamo controllato bene la partita”.

Per quanto riguarda le prossime settimane, Mourinho è certo della situazione: “Cosa ci servirà in questo periodo? Tutto, sappiamo che serve testa e gambe, perché avremo molte partite e molte trasferte. I ragazzi sono uniti, non abbiamo fatto una gara strepitosa, ma mi è piaciuta la voglia della squadra”.