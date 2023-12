Europa League, Servette-Roma 1-1, voti e pagelle: “Svilar decisivo”

La Roma conquista il pass per la fase a eliminazione diretta, ma il primo posto sembra ormai lontano.

Le pagelle del Servette

Frick 6: Non ha colpe sul gol di Lukaku, per il resto svolge una buona partita senza interventi realmente importanti.

Tsunemoto 6: Si occupa di marcare El Shaarawy e lo fa tutto sommato bene. Copre bene gli spazi e svolge una buona gara.

Rouiller 6: Doveva essere una partita difficile visto il compito di marcare Lukaku, invece se la cava bene. Molto preciso.

Severin 5,5: Una sbavatura sul gol di Lukaku caratterizza la sua prestazione. In ritardo nell’occasione della rete del belga, per il resto prova a limitare i danni, soprattutto su Dybala.

Baron 5: Sbaglia praticamente tutti i lanci e i traversoni. Soffre molto la marcatura di Celik e anche in fase difensiva non è precisissimo. (Dal 96′ Vouilloz SV).

Stevanovic 6,5: Non solo l’assist, la sua gara è davvero positiva. Spinge bene sulla fascia destra e mette in difficoltà la retrovia giallorossa.

Cognat 6: Nel primo tempo è tra i più propositivi, nel secondo si spegne, specie dopo l’ammonizione ottenuta che condiziona il resto della sua gara. (Dall’81’ Diba SV).

Ondoua 6,5: Fa tanta legna in mezzo al campo e limita le prestazioni di Bove e Paredes. Bravissimo a smistare palloni, recuperarli e trasformare le azioni difensive in offensive.

Bolla 6: Anche lui mostra grande voglia nel primo tempo, per poi rallentare i ritmi nel secondo. Resta una buona prestazione. (Dal 67′ Antunes 6: Viene coinvolto spesso dai compagni e non commette errori).

Bedia 6,5: Nel primo tempo è poco propositivo, mentre nel secondo aumenta la sua pericolosità e soprattutto trova il gol a inizio ripresa che permette al Servette di pareggiare il risultato. Bravo anche nel lavorare con la squadra.

Kutesa 5,5: Uno dei meno in vista della sua squadra. Pochi squilli in attacco. (Dal 68′ Guillemenot 6: Aiuta molto i compagni e crea spazi, buon ingresso).

Rene Weiler 7: Il Servette gioca una partita di carattere e di grande intensità contro una squadra, sulla carta, più forte come la Roma. Il pareggio è un piccolo premio per lo spirito messo in campo.

Le pagelle della Roma

Svilar 7: Sugli scudi. Attento sui palloni che arrivano dalle sue parti e ancor più bravo in alcune conclusioni del Servette. Si supera su Kutesa e non può nulla sul gol subito.

Llorente 6,5: Non rischia nulla in difesa, ma si fa apprezzare anche in zona offensiva con una inusuale azione che gli permette di servire Lukaku per il gol del vantaggio.

Cristante 5: Questa volta la sua prestazione è da evidenziare in negativo. Torna al centro della difesa e mostra meno sicurezza del solito. Errore che pesa, quello di farsi scavalcare dal pallone regalando la possibilità del pari a Bedia.

N’Dicka 6: Attento in fase difensiva e anche pulito quando viene chiamato in causa per iniziare l’azione.

Celik 5,5: Sempre un po’ timido sulle corsie. Servirebbe un po’ di intraprendenza in più.

Bove 5,5: Alcuni buoni movimenti, ma è poco nel vivo dell’azione. Bene nel possesso, ma le idee scarseggiano. (Dall’80’ Renato Sanches SV).

Paredes 5,5: Fa girare il pallone davanti alla difesa però pecca in alcune situazioni. E’ spesso lento e non sempre può sopperire alle mancanze tecniche con il fisico.

Aouar 5: Altra prestazione da dimenticare. Perde molti palloni e non si rende mai pericoloso, anzi, fa spesso fallo e rischia il cartellino. (Dal 55′ Pellegrini 5,5: E’ volenteroso nel suo ingresso, ma poco preciso).

El Shaarawy 6: Altra prestazione da esterno a tutta fascia e nonostante questa volta non sia devastante nelle sue giocate, riesce comunque a fare una buona prestazione. (Dal 73′ Spinazzola 5,5: Impreciso nei cross e poco propositivo).

Dybala 5,5: Duetta bene con Lukaku, ma quando la difesa del Servette prende le misure, neanche il suo talento riesce a trovare nuove idee per trovare spazi. (Dall’80’ Belotti SV).

Lukaku 6,5: Come al solito, è letale nell’area di rigore e punisce anche il Servette. Sblocca il risultato con un ottimo guizzo.

Josè Mourinho 5,5: La Roma conquista la qualificazione al turno successivo, ma il primo posto sembra ormai lontanissimo. Non era la prestazione che ci si aspettava.