Europa League, sedicesimi: ufficiale Benfica-Arsenal in campo neutro a Roma

Il match di Europa League, Benfica-Arsenal, si disputerà in campo neutro allo Stadio Olimpico di Roma. La decisione dell’UEFA è arrivata per via delle restrizioni sugli spostamenti tra UK e Portogallo.

Sarà lo stadio Olimpico di Roma a ospitare Benfica-Arsenal, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma giovedì prossimo a partire dalle ore 21.00.

L’UEFA ha deciso il cambiamento di luogo a causa delle restrizioni vigenti sugli spostamenti tra UK e Portogallo.

Ma non è tutto. Un altro match di Europa League potrebbe essere giocato in Italia: parliamo di Real Sociedad-Manchester United, sempre per lo stesso motivo.

Il match in questione potrebbe essere disputato a Torino. L’UEFA sta valutando anche questa ipotesi.

