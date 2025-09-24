Europa League: Roma vola a Nizza senza Dybala – I convocati di Gasperini

Gasperini - Stadiosport.it

La Roma ha diramato la lista dei convocati per la sfida di mercoledì sera contro il Nizza, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. La notizia principale riguarda l’assenza di Paulo Dybala, ancora fermo per infortunio.

Dybala ancora out

L’argentino aveva già saltato il derby vinto 1-0 contro la Lazio e non sarà a disposizione nemmeno in Francia. Dybala ha ripreso ad allenarsi, ma per ora solo individualmente, motivo per cui lo staff medico e tecnico ha deciso di non rischiarlo.

Le buone notizie per Gasperini

Rispetto al derby, Gian Piero Gasperini recupera Wesley Franca e Mario Hermoso, entrambi nuovamente arruolabili dopo i problemi fisici che li avevano costretti a saltare la sfida dell’Olimpico.

I convocati giallorossi per Nizza-Roma

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Wesley, Rensch, Celik, Ndicka, Mancini, Hermoso, Ghilardi, Angelino, Tsimikas

Centrocampisti: Cristante, Kone, Pellegrini, El-Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy

La Roma, reduce da tre vittorie nelle prime quattro giornate di campionato e attualmente quarta in Serie A, punta a partire col piede giusto anche in Europa, nonostante l’assenza del suo uomo simbolo.

