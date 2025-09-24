Europa League: Roma vola a Nizza senza Dybala – I convocati di Gasperini

La Roma ha diramato la lista dei convocati per la sfida di mercoledì sera contro il Nizza, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. La notizia principale riguarda l’assenza di Paulo Dybala, ancora fermo per infortunio.
Dybala ancora out
L’argentino aveva già saltato il derby vinto 1-0 contro la Lazio e non sarà a disposizione nemmeno in Francia. Dybala ha ripreso ad allenarsi, ma per ora solo individualmente, motivo per cui lo staff medico e tecnico ha deciso di non rischiarlo.
Le buone notizie per Gasperini
Rispetto al derby, Gian Piero Gasperini recupera Wesley Franca e Mario Hermoso, entrambi nuovamente arruolabili dopo i problemi fisici che li avevano costretti a saltare la sfida dell’Olimpico.
I convocati giallorossi per Nizza-Roma
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Wesley, Rensch, Celik, Ndicka, Mancini, Hermoso, Ghilardi, Angelino, Tsimikas
Centrocampisti: Cristante, Kone, Pellegrini, El-Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy
La Roma, reduce da tre vittorie nelle prime quattro giornate di campionato e attualmente quarta in Serie A, punta a partire col piede giusto anche in Europa, nonostante l’assenza del suo uomo simbolo.