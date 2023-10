Europa League, Roma-Slavia Praga 2-0, voti e pagelle: “El Shaarawy incontenibile, Lukaku ancora in gol”

I giallorossi vincono 2-0 contro lo Slavia Praga. Partita archiviata in meno di 20 minuti grazie alle reti di Bove e Lukaku.

Le pagelle della Roma

Svilar 6: Una sola sbavatura nel secondo tempo, ma mantiene la porta inviolata senza veri squilli.

Mancini 6: Partita corretta e senza errori, nonostante gli avversari non gli diano troppi problemi.

Llorente 6: Due chiusure degne di nota, una su Masopust a fine primo tempo, una sul tiro di Zafeiris. Non deve impegnarsi ulteriormente.

N’Dicka 6: Un errore, nella sua partita, c’è e rischia di pagarlo caro mandando in porta Schranz. Nonostante ciò, lo Slavia non segna e lui mostra ottime doti anche in fase di impostazione.

Celik 6: Partita tranquilla. Buona corsa e personalità sulla fascia, ma gioca abbastanza semplice.

Bove 7: In 43 secondi cambia totalmente la partita con un bolide clamoroso al limite dell’area che si infila sotto l’incrocio. A Mourinho basta un tempo per capire che il suo centrocampista è in fiducia e che la partita è in ghiaccio, gli darebbe ulteriore spazio per brillare, ma l’ammonizione ha pesato. (Dal 46′ Paredes 6: Entra con tranquillità, senza strafare e senza sbagliare).

Cristante 6,5: Torna centrocampista e la sua presenza è, come sempre, preziosa e fondamentale per la squadra. Ottimo in entrambe le fasi.

Zalewski 6: Inizia timidamente, poi trova maggiori spazi e gioca un buon match. (Dal 69′ Karsdorp 6: Buon ingresso in un momento di gara tranquillo).

Aouar 5,5: Da lui ci si aspetta di più. Prova altalenante e fin troppo timida per un calciatore dalle sue qualità. (Dall’89’ Cherubini SV).

El Shaarawy 7,5: Il faraone è devastante e incontenibile in questo match. Due assist e una traversa colpita per il vero mattatore di questo match. (Dal 70′ Belotti 6: Contribuisce a tenere alta la linea della squadra).

Lukaku 7: Fa gol, sempre e comunque. Bastano 17 minuti per freddare il portiere avversario con un sinistro potente. Perfetto anche spalle alla porta e nel gioco corpo a corpo. (Dall’83’ Pagano SV).

Salvatore Foti (sostituisce Mourinho) 6,5: L’importante era vincere e fare 3 su 3 in Europa League. La Roma lo fa in scioltezza in meno di 20 minuti.

Le pagelle dello Slavia Praga

Mandous 5,5: Vari errori palla al piede, regala spesso palla alla Roma. Sui gol poco da fare.

Holes 5: Due errori, due gol subiti. Non è la sua serata e oltre ad aver contribuito alle reti dei giallorossi, si mostra anche impreciso in fase di possesso.

Ogbu 6: Il migliore dei suoi in difesa. Mette una pezza a molti errori dei compagni.

Vicek 5,5: Tiene botta su Zalewski ma appare spesso spaesato, anche perché il mister gli cambia spesso posizione e non con grandi risultati.

Doudera 5,5: Piuttosto timido, gli manca spesso l’ultima giocata.

Dorley 6: Non male in mediana, forse non precisissimo in fase di costruzione, ma la sua prova è buona.

Zafeiris 6: Prova spesso a vivacizzare la squadra, nel primo tempo è l’unico che prova a rialzare la testa dopo la doppia mazzata della Roma. Nella ripresa è meno incisivo. (Dall’82’ Jurecka SV).

Dumitrescu 5: Invisibile. Spinge poco sulla fascia e non lascia mai il segno. (Dal 65′ Provod 5,5: Non lascia il segno nel suo ingresso).

Masopust 5: Ha grandi qualità, ma non le mette in mostra in questo match. Non entra mai in partita, sbaglia spesso e viene anche ammonito. (Dal 46′ Jurasek 5,5: Anche lui poco incisivo).

Schranz 5: Ha una grande occasione per riaprire il match, ma non la sfrutta clamorosamente. Fa molta fatica ad entrare in partita. (Dal 66′ Wallem 5,5: Poco coinvolto nel suo ingresso).

Van Buren 5: Prova a impegnare Svilar solo una volta, per il resto prova molto opaca dove non riesce a impensierire i difensori giallorossi. (Dal 71′ Chytil SV).

Jindrich Trpisovsky 5,5: La Roma colpisce lo Slavia a freddo e rialzarsi diventa quasi impossibile. Poche occasioni create, ma la squadra nel secondo tempo ha almeno provato a vivacizzarsi.