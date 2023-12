Europa League, Roma-Sheriff 3-0, Mourinho: “Zalewski cresce, secondi per colpa nostra”

Il tecnico portoghese ha parlato al termine del match europeo vinto.

La Roma supera la prova Sheriff e chiude la fase a gironi di Europa League, l’ultima prima dell’avvento del nuovo format.

La vittoria dei giallorossi è stata perentoria e senza diritto di replica, ma con un sapore nettamente agro-dolce a causa del secondo posto conquistato che costringerà i capitolini ad affrontare i Playoff.

Proprio Josè Mourinho, al termine del match contro lo Sheriff, ha commentato la vittoria e il passaggio del turno: “Siamo secondi per colpa nostra, soprattutto per la partita orribile che abbiamo fatto a Praga. Paghiamo colpe nostre che ci costringeranno a giocare due partite in più. Ci sono ottime squadre nel sorteggio come Galatasaray, Feyenoord e Benfica”.

Sul mercato: “Mi aspetto l’arrivo di un calciatore ma so che per noi è difficile fare mercato bene. So, però, che tutti remiamo dalla stessa parte e vogliamo la stessa cosa”.

C’è spazio anche su una considerazione per il gol siglato dal giovane Pisilli: “Che gioia! Sono dovuto scappare per non piangere anche io con Pisilli. Questi ragazzi che stiamo lanciando sono nati e cresciuti qui, venivano allo stadio col padre o con il nonno. E’ una bellissima emozione”.

Il tecnico continua in conferenza la valutazione della partita, soprattutto quella di Zalewski: “Cresce bene, sia fisicamente, che tecnicamente anche se deve migliorare sulla concentrazione. Anche a livello motivazionale sta maturando e servirà una metà importante della stagione. Ha fatto una bella partita”.