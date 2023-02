Europa League, Roma-Salisburgo 2-0, voti e pagelle: “Spinazzola devastante, rimonta completata”

La Roma vince il confronto con il Salisburgo e passa il turno.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Spettatore non pagante della sfida. Il Salisburgo non crea alcuna opportunità.

Mancini 6,5: Sempre più leader della Roma. Gara difensivamente ineccepibile, ma la sua importanza si vede nella tenacia e nell’agonismo che trasmette ai compagni e ai tifosi

Smalling 6: Partita tranquilla, senza sbavature e di buona autorità. Non è impiegato molto in questa serata, quindi si limita ad amministrare.

Ibanez 6: Meno convinto rispetto ai suoi compagni di reparto. Il giallo rimediato ha poi pesato su tutta la partita, ma nel complesso non ha fatto errori gravi.

Zalewski 6,5: Altra prestazione convincente del giovane giallorosso che ormai è diventato un fattore per grinta, corsa e costanza. Sempre pericoloso sulla sua fascia. (Dall’81’ Karsdorp SV).

Cristante 6,5: Ennesima gara da diga per il centrocampista italiano. Il Salisburgo sbatte contro il muro giallorosso e Bryan ferma sul nascere tante potenziali ripartenze.

Matic 7: Padrone del centrocampo. E’ sempre al posto giusto, nel momento giusto, non sbaglia una virgola e trasmette tranquillità alla squadra.

Spinazzola 8: Stiamo ritrovando il vero Leonardo? Ripete l’ottima prestazione fatta contro il Verona con una clamorosa prova dove mette qualità, quantità e soprattutto assist.. Confeziona gli assist per il Gallo Belotti e Paulo Dybala.

Dybala 7,5: Non era al 100%, ha dovuto stringere i denti e alla fine ha avuto ragione. Il suo gol regala la qualificazione alla Roma e la sua presenza trasmette fiducia alla squadra. E’ il leader tecnico dei giallorossi e i tifosi non smettono di amarlo. (Dal 93′ El Shaarawy SV).

L.Pellegrini 6,5: Prestazione apprezzabile per il capitano giallorosso che mette sostanza e qualità alla sua prova. Il gol del 2-0 parte da un suo spunto. (Dall’81’ Wijnaldum SV).

Belotti 7: Aveva voglia di dimostrare di essere utile e mette tanta grinta nella sua partita. L’alto agonismo messo in campo lo premia con il gol dell’1-0. L’Olimpico apprezza la sua prova e gli tributa una standing ovation. (Dall’87’ Abraham SV).

Le pagelle del Salisburgo

Kohn 6,5: Decisamente il migliore dei suoi. Sventa molte occasioni da gol create dai giallorossi.

Dedic 5,5: Come tutti i compagni, soffre la grande foga agonistica messa in campo dal reparto offensivo della Roma. (Dal 74′ Van der Brempt SV)

Bernardo 5,5: Belotti e Dybala appaiono incontenibili a tratti. Cerca di reggere l’urto come può.

Solet 5: Protagonista di alcune marcature sbagliate e di una prestazione veramente sottotono.

Ulmer 5,5: Viene disinnescato abbastanza in fretta. Cerca di essere utile in fase difensiva, mentre in quella offensiva non si vede quasi mai.

Capaldo 5: “Eroe” all’andata, oggetto misterioso al ritorno. Il centrocampo della Roma alza una vera e propria muraglia e il Salisburgo non trova contromisure.

Gourna-Douath 6: Uno dei pochi, tra i giocatori di movimento, a provare a far girare il pallone in maniera concreta.

Seiwald 5,5: Più in difficoltà rispetto al compagno di reparto, nonostante faccia vedere qualcosina di buono. (Dal 74′ Gloukh 5,5: Non cambia l’inerzia).

Kjaergaard 5: Serata da dimenticare.

Adamu 5: Mancini e compagni gli rendono la vita difficile. Un fantasma in campo. (Dal 74′ Sesko SV).

Okafor 5: Tra andata e ritorno, è stata la vera delusione degli austriaci. Mai visto andare al tiro.