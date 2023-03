Europa League, Roma-Real Sociedad 2-0, Mourinho: “Andiamo a San Sebastian per fare una grande gara”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Real Sociedad.

Serata quasi perfetta per la Roma di Josè Mourinho che vince 2-0 l’andata degli ottavi di finale di Europa League e si prende un buon vantaggio in vista del match di ritorno.

La Real Sociedad è stata assolutamente inefficace grazie alla tattica usata da Mourinho e dai suoi ragazzi.

Proprio lo Special One ha analizzato la vittoria per 2-0 in conferenza stampa dando il merito all’organizzazione, lo sforzo e l’empatia messi in campo dalla sua squadra.

Tutti si sono aiutati e i giallorossi avevano l’estrema volontà di fare risultato controllando la partita anche nel momento in cui erano gli spagnoli a gestire il pallone.

Nonostante ciò, i due gol di vantaggio non permettono a Mourinho di essere totalmente tranquillo e servirà una prestazione di alto livello a San Sebastian per conquistare i quarti di finale.

La partita, a detta di Mourinho, è stata preparata al meglio con due quinti molto offensivi per sfruttare le caratteristiche di El Shaarawy, che è andato in gol. L’obiettivo era quello di disinnescare il rombo degli spagnoli e a conti fatti i capitolini sono riusciti a fare la partita preparata.

La Real Sociedad è una squadra di ottimo palleggio e per tale motivo Mourinho ha usato una strategia volta a lasciarli giocare e provare a ripartire il più possibile dicendo di aver preso ispirazione anche dalla partita che il Bayern Monaco ha fatto contro il PSG.

La chiave di volta, dunque, è stata l’inserimento di uno strepitoso El Shaarawy.