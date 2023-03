Europa League, Real Sociedad-Roma, Mourinho: “Non pensiamo al derby”

Il tecnico giallorosso ha commentato in conferenza stampa la gara di ritorno contro gli spagnoli.

Josè Mourinho interrompe il silenzio stampa indetto dopo la squalifica in Serie A per preparare al meglio la sfida contro la Real Sociedad che sancirà il passaggio del turno ai quarti di finale di Europa League.

Il 2-0 dell’andata mette la Roma in una corsia preferenziale per l’accesso ai quarti ma non è da sottovalutare la difficile sfida in terra spagnola.

Proprio lo Special One riconosce che la Real Sociedad è una squadra molto forte che gioca bene tra gli spazi e tra le linee. A San Sebastian sarà una battaglia e la Roma non è spaventata.

Su Paulo Dybala, il mister parla di possibilità tattiche importanti che solo la Joya può garantirgli. Ecco perché l’argentino sarà sicuramente protagonista nella sfida contro la Real Sociedad.

Mourinho vuole un atteggiamento concentrato e importante per la sfida contro gli spagnoli perché la qualificazione ai quarti di finale di Europa League rappresenta un punto importante per la stagione.

La testa, dunque, non sarà al derby e nemmeno la formazione sarà influenzata da un turnover ampio.

L’Olimpico è stato, come sempre, una tempesta perfetta all’andata ed è ovvio che lo stadio aiuta in partite importanti come questa. Ecco perché nel match di San Sebastian anche la Real Sociedad avrà la propria dose di agonismo derivante dall’amore dei propri tifosi.

Lo stadio della Real Sociedad spingerà i propri beniamini, ma la Roma ha un vantaggio da amministrare per centrare il primo grande obiettivo della stagione.