Europa League, RB Salisburgo-Roma, Mourinho: “Vogliamo vincere, la finale? Troppo lontana”

Il tecnico portoghese della Roma ha commentato la sfida di Europa League.

La Roma si prepara ad affrontare il Red Bull Salisburgo nell’andata dei playoff di Europa League.

Non sarà un avversario facile per i giallorossi visto che gli austriaci vengono dal terzo posto in Champions League in un girone difficile (contro Chelsea e Milan) ma giocato molto bene.

Anche Josè Mourinho è perfettamente conscio dei rischi del match in Austria, ma l’obiettivo è chiaro: arrivare nel tabellone principale di questo torneo.

Per adesso, Mourinho, pensa al breve termine e la concentrazione va sul vincere la sfida d’andata senza pensare al futuro.

Ci sarà la possibilità, secondo quanto detto dallo Special One in conferenza stampa, di vedere la stessa formazione che i giallorossi hanno usato nel match contro il Lecce, confermando, dunque, la presenza di Tammy Abraham dal primo minuto.

Sarà un’Europa League fatta di “squali” secondo Mourinho che consegna la pressione dell’approdo in finale a squadre secondo lui più accreditate come Arsenal, Barcellona, Manchester United e Juventus.

La responsabilità della finale, secondo Mou, ricade tutta sulle loro spalle essendo squadre costruite per la Champions e ritrovatesi qui.

La vera novità riguarda Rick Karsdorp che torna tra i convocati. Mourinho dice che la scelta di credere nell’olandese è stata naturale visto che è tornato in condizione fisica ottimale. Dal punto di vista personale, i malumori sarebbero rientrati da dicembre e si sarebbe salvato un buon rapporto tra lui e il calciatore.

Il ritorno di Karsdorp era comunque necessario perché Zalewski ed El Shaarawy hanno dovuto fare gli straordinari per reggere le fatiche delle fasce giallorosse.